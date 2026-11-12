El planeta cruza el umbral de seguridad para el hielo por el cambio climático

El hielo polar, un indicador clave del cambio climático, se derrite a un ritmo alarmante.

La estabilidad climática de los últimos 12.000 años, que permitió el desarrollo de la civilización humana y la prosperidad de los ecosistemas, se encuentra en riesgo, según nuevas investigaciones publicadas en la revista Science que advierten que la quema de combustibles fósiles ha empujado al planeta fuera de una zona de operación segura para la criosfera.

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El estudio analiza los cambios en el hielo marino y terrestre polar, los glaciares de montaña, el permafrost y la cobertura de nieve a lo largo de milenios para identificar los límites que, al ser cruzados, desestabilizan las condiciones de seguridad. Los hallazgos apuntan a una pérdida acelerada e irreversible en parte de la integridad criosférica.

Las consecuencias de este desequilibrio son profundas y de alcance global. Los hielos marinos del Ártico y la Antártida, así como la capa de nieve y el área de permafrost —suelo congelado que almacena ingentes cantidades de carbono—, ya superaron el umbral de seguridad. Si bien el hielo terrestre aún no lo cruzó, se encuentra al borde de hacerlo, con implicaciones que podrían sentirse en los próximos siglos.

Riesgos y posibles soluciones ante la crisis criosférica La degradación del permafrost, que contiene billones de toneladas de dióxido de carbono y metano, podría acelerar aún más el calentamiento global. El deshielo de la masa de hielo de la Antártida Occidental, por ejemplo, tiene el potencial de elevar el nivel del mar hasta 3 metros. El retroceso del hielo terrestre de Groenlandia también podría afectar la circulación oceánica que regula el clima europeo.