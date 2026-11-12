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Una falla en Microsoft deja fuera de servicio el correo electrónico de Outlook y otras plataformas

La firma informó que registra fallas en sus servidores, luego de reportes de pérdida de conexión de servicios como Outlook, Microsoft 365 y Teams a nivel mundial

12 de noviembre de 2026 18:26 hs
El servicio de correo electrónico de Outlook fue el más afectado por la falla de Microsoft.
El servicio de correo electrónico de Outlook fue el más afectado por la falla de Microsoft. Getty Images
Los servidores de Microsoft experimentan una falla este jueves que afecta a una parte de sus programas en línea, incluido el popular servicio de correo electrónico Outlook.

La compañía indicó que la falla se presenta en diversas regiones del mundo y que trabaja para encontrar una solución: "Hemos confirmado que el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", señaló la empresa en X.

"Varios servidores han quedado inesperadamente fuera de servicio, lo que ha sobrecargado el resto de la infraestructura. Estamos trabajando para restablecerlos de manera segura", añadió.

La plataforma Microsoft 365 soporta varios servicios de la firma, entre ellos el correo electrónico y las herramientas en línea de Office.

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También hubo reportes de que el servicio de mensajería instantánea Teams estaba fuera de servicio, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

La falla también está teniendo un impacto en los servicios de las plataformas de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic.

Según Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones recopilando informes de estado de diversas fuentes, el principal problema se concentra en el servicio de Outlook, con más de 129.000 incidencias de usuarios que notificaron problemas con el correo. Le sigue Microsoft 365, con unos 46.000 reportes.

Microsoft había comunicado a primera hora del día que había solucionado una interrupción en Teams que afectaba a usuarios de Norteamérica y que el problema se había resuelto por completo, informó la agencia Reuters.

Posteriormente, la empresa indicó que el problema también podría afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de otras regiones.

La firma OpenAI, que maneja ChatGPT, indicó que estaba investigando un problema con los conectores de Microsoft en el que las nuevas conexiones podrían interrumpirse haciendo que las herramientas no funcionen como se espera.

A su vez, Anthropic dijo que identificó un problema con un proveedor de nivel superior que afecta a su conector de Microsoft 365.

FUENTE: BBC

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