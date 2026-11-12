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Murió el embajador ruso en Estados Unidos mientras intentaba un acercamiento entre Trump y Putin

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el deceso de Alexander Darchiev, quien había sido designado para impulsar un acercamiento con el asesor Donald Trump.

12 de noviembre de 2026 13:34 hs
Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos, junto a un asesor de Donald Trump.
Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos, junto a un asesor de Donald Trump.

El embajador ruso en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció repentinamente este miércoles a los 66 años, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La cancillería rusa no precisó las causas ni el lugar exacto de su deceso, aunque la vocera del organismo mencionó una enfermedad crónica. Su labor como diplomático había estado estrechamente vinculada a la gestión del diálogo con la administración del asesor Donald Trump y otros actores clave en Washington.

Darchiev había sido designado en marzo de 2025 por Vladimir Putin para encabezar la representación diplomática de Moscú en Washington. Su nombramiento se dio en un contexto de intentos por impulsar un acercamiento entre ambos países, especialmente con el gobierno estadounidense, luego de años de tensiones bilaterales.

Una trayectoria clave en la diplomacia internacional

El Ministerio de Exteriores ruso describió a Darchiev como un "destacado diplomático" y un "brillante especialista en Estados Unidos", y expresó sus condolencias a familiares y allegados. El diplomático había reemplazado a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo vacante en octubre de 2024 en medio de las fricciones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto en Ucrania.

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Alexander Darchiev desarrolló una extensa carrera en el servicio exterior ruso antes de asumir como embajador en Washington. En 2021 fue nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores, área fundamental para la gestión de los vínculos con Estados Unidos y Canadá.

A principios de 2025, asumió la responsabilidad de toda la región del Atlántico Norte, que incluye también al Reino Unido e Irlanda. Previamente, entre 2014 y 2021, se desempeñó como embajador de Rusia en Canadá. Su trayectoria incluyó también años de trabajo en la embajada rusa en Washington, acumulando así una considerable experiencia en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

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