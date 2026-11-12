Voraz incendio en Colonia Shopping: colapsó el techo, las pérdidas son casi totales y Bomberos logró controlar el fuego

El incendio que se desató en la tarde del miércoles en el Colonia Shopping provocó el colapso total del techo del centro comercial y dejó pérdidas materiales prácticamente totales . Tras una noche de intenso trabajo, la Dirección Nacional de Bomberos informó en la mañana de este jueves que el fuego está controlado , aunque todavía no fue extinguido por completo.

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El siniestro comenzó próximo a las 18:00 del miércoles en el local comercial número 31 del shopping , ubicado en avenida Franklin D. Roosevelt 458, en Colonia del Sacramento.

Según las primeras apreciaciones de Bomberos, el fuego se habría originado en el depósito del comercio , de aproximadamente 300 metros cuadrados, y posteriormente se propagó hacia el salón principal.

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Cuando llegaron las primeras dotaciones, las llamas ya se habían generalizado en el local. La intensidad del incendio obligó a desplegar varios frentes de ataque simultáneos para intentar contener su avance hacia otros sectores del centro comercial.

Las tareas se desarrollaron en condiciones de extrema complejidad debido a las altas temperaturas, la intensa concentración de humo y la propagación del fuego a través de cielorrasos y pisos técnicos, lo que dificultó la localización de los focos activos.

Colapsó el techo del shopping durante la madrugada

Los trabajos de extinción continuaron durante toda la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con la participación de dotaciones de distintos destacamentos de Colonia y relevos provenientes de Montevideo.

Durante ese operativo se produjo el colapso total de la estructura del techo del centro comercial, lo que agravó las condiciones del incendio.

Según explicó Bomberos, el derrumbe provocó una mayor exposición de los materiales combustibles al oxígeno, favoreciendo la propagación de las llamas en los sectores afectados.

Pese a estas dificultades, los efectivos consiguieron controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia varios depósitos de grandes dimensiones ubicados en los predios linderos.

También lograron contener el avance de las llamas hacia la plaza de comidas y las salas de cine del centro comercial.

Qué se sabe hasta el momento del incendio en Colonia Shopping

En su última actualización, difundida a las 06:00 de este jueves, la Dirección Nacional de Bomberos confirmó que el incendio se encuentra controlado, aunque todavía persisten focos calientes.

Los efectivos continúan realizando tareas de remoción de escombros, retiro de materiales combustibles y enfriamiento de la estructura para evitar que el fuego vuelva a encenderse.

Las pérdidas materiales son prácticamente totales, según la evaluación preliminar de Bomberos, aunque todavía no se informó una estimación económica de los daños.

La principal hipótesis sobre el origen del incendio ubica el foco inicial en el depósito de uno de los locales comerciales, pero las causas del siniestro aún no fueron determinadas.

No se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas, de acuerdo con la información oficial disponible hasta la mañana de este jueves.

Las tareas de Bomberos continúan en el lugar hasta lograr la extinción definitiva del incendio.