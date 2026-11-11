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Tragedia en Canelones: murieron una pareja y su hija de dos años tras un choque frontal en Ruta 12

El siniestro ocurrió entre Tala y San Ramón, en un tramo de la ruta que se encuentra en obras de pavimentación. El conductor del otro vehículo sufrió heridas graves y fue trasladado a un centro de salud

11 de noviembre de 2026 7:50 hs
Unidades de Policía Caminera
Unidades de Policía Caminera

Tres personas murieron, entre ellas una niña de dos años, tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta 12, entre las localidades de Tala y San Ramón, en el departamento de Canelones.

De acuerdo con el relegamiento de Policía Caminera, las víctimas fatales son una pareja mayor de edad y su hija de dos años, quienes viajaban en un automóvil que circulaba de oeste a este. Los tres fallecieron en el lugar como consecuencia del impacto.

El segundo vehículo involucrado, de tipo SUV, circulaba en sentido contrario y era conducido por una sola persona, que sufrió politraumatismos graves y fue trasladada a CAAMEPA de Pando para recibir asistencia médica.

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Según la información primaria, ambos vehículos presentan importantes daños frontales y deformaciones estructurales en sus laterales izquierdos.

El choque ocurrió en un tramo que está en obras

El siniestro se produjo en una recta con pendiente ascendente, en un tramo de la Ruta 12 que actualmente se encuentra en tareas de mejora y pavimentación.

De acuerdo con la información disponible, el lugar del accidente no cuenta con banquina ni con demarcación de carriles, debido a las obras que se están realizando.

Tras el impacto, uno de los vehículos quedó sobre la senda de circulación, mientras que el otro terminó sobre la faja natural del margen contrario.

A raíz del siniestro, la ruta 12 permanece totalmente obstruida en el tramo donde ocurrió la colisión.

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