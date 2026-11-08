León XIV rezó en un pueblo de Canelones: le regalaron vino y dulce de leche y llamó a los vecinos a "no tener miedo de decir que son cristianos"

El papa León XIV pasó este domingo en la mañana por la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús en Juanicó (Canelones) en su camino rumbo a Florida. La parroquia, desde hace 95 años, está ubicada sobre la ruta 5. Allí se detuvo unos 15 minutos el pontífice sobre las 8:30.

El papa saludó a los vecinos y autoridades, recibió una canasta con regalos, rezó en la parroquia y realizó una bendición.

En la canasta, contó el intendente Francisco Legnani a VTV Noticias, había vinos de bodegas de la zona, dulce de leche y libros sobre el departamento.

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Luego de rezar dentro de la capilla, descubrió una placa que conmemora su presencia en el lugar y salió a hablar con las centenas de fieles que se acercaron al lugar.

"En mi familia, en especial mi papá, teníamos una gran devoción por Santa Teresita. Es un momento de emoción, de agradecimiento, un momento para reconocer la gracia de Dios. Que Dios nos acompañe en todo momento, en los felices y cuando estamos sufriendo", dijo León XIV.

Luego bendijo a los presentes, a sus familias y a los "objetos de devoción" que llevaron, como rosarios.

"Vamos a pedir al señor que nos ayude a todos a crecer en la fe, a vivir nuestra fe con alegría, a no tener miedo de decir: 'yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo'", cerró.