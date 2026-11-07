Leonardo Fernández regresó de España tras realizar una "puesta a punto" de su rodilla, y afirmó que tiene "ganas" de llegar a las finales con Peñarol

El futbolista Leonardo Fernández regresó de su viaje a España , en el que se realizó una revisión en la Clínica Olympia donde fue operado de su rotura de ligamentos cruzados en abril, y aseguró que tiene "ganas" de llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya con Peñarol .

La estadía del futbolista aurinegro en suelo europeo durante más de una semana no solo consistió en un control clínico exhaustivo, sino en un régimen de rehabilitación de vanguardia.

El 10 de Peñarol fue recibido por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y afirmó que lo que hizo en Madrid fue una "puesta a punto", y que no fue a buscar el alta médica.

"Nunca fue algo que saliera de nosotros decir que el alta la iban a dar ellos, el alta la da el médico de Peñarol que es Daniel (Zarrillo) y yo confío en el cuerpo médico de nosotros, así que estoy tranquilo. No iba a buscar el alta, iba a hacer una puesta a punto, se le puede decir, porque es la palabra que he usado para esto", expresó el jugador carbonero.

Fernández valoró que el trabajo que realizó en España le "sirvió de mucho" y volvió "tranquilo": "Me vine con muy buenas sensaciones del trabajo, que fueron bastantes similares a los de acá, pero obviamente que allá tienen ligamento cruzado por día para atender mucho más que acá en un equipo de fútbol, eso ayuda el tema de la maquinaria que hay allá".

Tras ello, al enganche le consultaron si existen posibilidades de que llegue a la definición de la Liga AUF Uruguaya con Peñarol, pero marcó que retornó al país con "lo mismo" que se había ido, ya que no fue a buscar el visto bueno para jugar sino que "sea la recuperación buena y que llegado el momento todo esté en su lugar para poder rendir".

Luego le preguntaron si él está ilusionado con llegar a esa instancia, y reconoció que "la verdad que sí". "Siempre tuve esas ganas de poder estar, ni que hablar, eso a cualquiera le pasa, pero más allá de las ganas, sabiendo el tiempo y todo lo demás, estaba viendo el tema de cuánto tiempo llevaba y eso, la verdad llevo bastante tiempo, ya siete meses, entonces es mucho tiempo, pero sí que me falta un poquito más y agarrar un par de cositas para terminar de pulir esa recuperación", concluyó.

A principios de octubre, el entrenador Diego Aguirre abrió la puerta a una posible vuelta de Leo en 2026 en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

"Leo está entrenando muy bien, hace todos los trabajos de fuerza, gimnasio y recuperación. Estamos respetando los procesos y voy a tener muchas más certezas de acá a un mes, cuando estemos en los últimos partidos del campeonato. No cierro la puerta a que juegue, pero tampoco genero una expectativa falsa", aclaró.