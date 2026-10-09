Diego Aguirre en Quedó Picando: el "desgaste" de ser DT de Peñarol, "la puerta" abierta a un retorno de Leo Fernández en 2026 y su rechazo a las redes sociales

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , aseguró que no cierra la puerta a un posible retorno de Leonardo Fernández antes del final de esta temporada, y habló sobre el "desgaste" que genera estar a cargo del primer equipo carbonero en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Aguirre, que está a punto de cumplir tres años consecutivos como DT carbonero en su tercer pasaje por el club, admitió que el día a día en una institución de la magnitud de Peñarol demanda un esfuerzo mental constante.

"Han sido tres años duros, con muchas batallas, con momentos lindos, con momentos feos y con diferentes situaciones emocionales. Obviamente te genera un desgaste porque Peñarol te exige mucho emocionalmente ; es muy lindo cuando ganás, pero también cargás con un peso muy grande por todo lo que implica la responsabilidad en la toma de decisiones", expresó el técnico aurinegro.

Consultado sobre si este tramo final del año marcará el cierre de su ciclo en Peñarol, Aguirre evitó dar una definición , aunque reconoció que los logros deportivos condicionarán el análisis: "El ser campeones o no va a marcar mucho mi ciclo en Peñarol . No me planteo nada más que terminar lo mejor posible el año . Hay un mes y medio por delante para ir por el objetivo máximo, y después habrá tiempo para todo . Siento que ha sido un ciclo desgastante y no sé qué va a pasar a fin de año".

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La lesión de Leo Fernández y el estado sanitario del plantel

Aguirre fue consultado sobre la situación sanitaria de Leonardo Fernández, en recuperación desde abril de una rotura de ligamentos cruzados, y el entrenador remarcó que no es imposible su retorno a las canchas en 2026.

"Leo está entrenando muy bien, hace todos los trabajos de fuerza, gimnasio y recuperación. Estamos respetando los procesos y voy a tener muchas más certezas de acá a un mes, cuando estemos en los últimos partidos del campeonato. No cierro la puerta a que juegue, pero tampoco genero una expectativa falsa", aclaró.

El DT también se refirió a la "locura" del calvario de lesiones que afectó al plantel en el primer semestre. "Nos debilitó absolutamente. No fuimos competitivos. Nos costó quedar afuera de la Copa Libertadores, pero quedamos bien afuera de la copa, ¿entendés? Porque no teníamos el equipo que nos proyectábamos", lamentó el DT.

No obstante, Aguirre valoró que Abel Hernández, Diego Laxalt y Eduardo Darias se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán a disposición para este fin de semana, en el que Peñarol se enfrentará a Progreso este sábado a las 18:30.

El debate sobre el rendimiento futbolístico y las críticas en las redes sociales

Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

En cuanto al funcionamiento colectivo del equipo, que suele ser objeto de debate entre los simpatizantes y la opinión pública, Aguirre restó dramatismo a los cuestionamientos sobre las formas de juego y defendió la eficacia obtenida en momentos clave de la temporada.

"Para mí el equipo ha sido irregular; ha tenido partidos buenos, partidos más o menos y partidos malos. Tuvimos una cantidad de dificultades con jugadores lesionados y cambiando permanentemente el equipo, sin poder lograr un sustento. Pero estamos para ir por el título, depende de nosotros", analizó.

"Somos el equipo con más goles a favor y con menos goles en contra, yo que sé, alguna cosa buena tenemos", añadió el DT.

Finalmente, el entrenador se refirió a la exposición en redes sociales y al termómetro de la tribuna, y aseguró que no lee los comentarios: "No doy mucha pelota. Imaginate, con un millón y medio de hinchas va a haber gente contenta, gente que te ama, gente que no te quiere, gente que está mal, gente que está bien. Una forma también de yo llevar esto que me implica mucha responsabilidad, y mucho desde lo emocional, para mí es muy sano no escuchar nada".

"Las redes atacan, las redes tienen resentimiento, las redes son gente infeliz", sentenció.