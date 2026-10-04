Diego Aguirre tuvo un ida y vuelta con un periodista y remarcó que Peñarol le "gustó" y que le ganó "merecidamente" a Racing

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, tuvo un intenso ida y vuelta con un periodista que le dijo que no le gustó cómo jugó el equipo contra Racing este domingo, por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que el entrenador manifestó una firme postura de que a él sí le gustó la actuación de sus dirigidos.

"La verdad que fue tremendo triunfo, ganar en la hora es especial, hoy nos tocó, pero es bueno destacar que fue merecido ", dijo primero Aguirre en declaraciones a la televisión.

"Muy importante la entrada del Cepillo (Franco González) que hizo esa jugada y marcamos el gol. Seguramente muchos criticaron ese cambio, como es habitual, el fútbol tiene esa magia", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el agónico triunfo de Peñarol sobre Racing

"Veo cosas en los entrenamientos, (Leonel) Jaime estaba agotado, sufriendo el partido tras tres partidos en la semana y fue una variante apostando al uno contra uno", dijo el DT.

"Es un paso importante, pero queda mucho, esto se define a finales de noviembre, hay partidos muy difíciles. Ahora se viene una semana larga, importante", indicó.

Todo cambió instantes después en la conferencia de prensa cuando Andrés Ciancio Bruni, de El Espectador Deportes, le preguntó por el partido y generó un intercambio intenso con el entrenador.

Aguirre comenzó a contestar: "Fue un partido muy difícil, pero lo pudimos haber ganado antes. Creo que ganamos merecidamente. A veces hay..."

-"¿Pero a vos te gusta Peñarol cómo juega?", lo interrumpió el periodista.

-¿A vos hoy no te gustó?

-Peñarol hoy no.

-A mí sí.

La discusión parecía zanjada porque a Aguirre le preguntaron por el Cepillo González y contestó: "Me imagino que habrá sido bastante criticado ese cambio, pero el fútbol tiene esas cosas lindas que a veces una oportunidad da esa posibilidad".

Luego le preguntaron por el cambio que hizo en la integración dejando en el banco a Nicolás "Indio" Fernández. "Fue un cambio futbolístico, estamos recuperando a Jesús". Ahí le dijeron que habían calentado todos los jugadores con excepción de Fernández, a lo que Aguirre acotó: "No me di cuenta de eso".

Fue ahí cuando Aguirre volvió contra el periodista de El Espectador Deportes y lo encaró preguntándole: "¿Por qué no te gustó el equipo?".

"No sé, ¿vos le viste circuitos futbolísticos a Peñarol al menos? Peñarol me parece que no genera. En los primeros 40 minutos a mí no me gustó y después en el segundo tiempo me pareció un equipo"

Aguirre siguió asumiendo el rol de entrevistador: "¿No merecimos ganar?"

-No sé, creo que el empate era lo que caía más justo al partido.

"Para mí merecimos ganar", replicó Aguirre.

"Por eso te lo preguntaba, en una bien", dijo el periodista.

"Creo que fue un partido difícil, contra un rival difícil. Yo también te contesto en una buena también. Cuando hay que criticar está bien y cuando las cosas, como hoy en un partido ante un rival muy duro, el equipo estuvo sólido, intentó, los primeros minutos fueron muy parejos, en los últimos 15' del primer tiempo tuvimos dos, tres chances claras de convertir. Después enfrentás a un equipo que es duro también. En todo momento estuvo la intención de jugar, generamos. Para mí ganamos merecidamente, capaz que no coincide, pero hay que analizar los 90 minutos de hoy", manifestó la Fiera.

"Jaime viene jugando tres partidos y estaba desgastado, esa es la verdad. Fue más por el cansancio de él y la posibilidad de que jugara el Cepillo como un jugador más, está entrenando bien, tiene uno contra uno, podía generar y a veces las cosas se dan, a veces no. Estoy muy contento. Acepto las críticas y estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero hoy creo que el equipo después de un mal partido veníamos de hacer, mostró otra cara", expresó en referencia al empate del miércoles contra Montevideo City Torque, 1-1.

"Hay críticas de que estamos mal físicamente, ganamos en el minuto 90 y empujando a Racing para adentro del arco. Es mi visión. Son partidos que se dan, aquel (City Torque) fue contra un equipo que está muy bien, que nos superó, pero listo. Fue una semana muy dura porque jugamos con Boston, con Torque y con Racing, tres equipos protagonistas y el objetivo eran los nueve puntos. Siete nos conformaba y pasó lo de los siete puntos. Vamos primeros en la Anual con relativa comodidad y todo está por definirse", indicó.

"Está bien, está trabajando mucho como todos los pibes que buscan una chance, ha tenido altibajos, le ha costado bastante, pero hoy apostamos a que él podía generar eso que hizo, el uno contra uno que tiene, pero también es un poco de liga", volvió a decir sobre el Cepillo González.

Luego le preguntaron por los lesionados Luis Angulo, Eduardo Darias y Gonzalo Gelini: "Angulo y Darías entrenaron bien y van a estar disponibles para el próximo partido".