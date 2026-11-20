Cerro vs Nacional cierran su participación en el Torneo Clausura este viernes con el partido correspondiente a la última fecha que se jugará en el Estadio Luis Tróccoli.
El encuentro no tendrá hinchas tricolores por disposición de seguridad y solo habrá parciales locales.
¿A qué hora juegan Cerro vs Nacional?
El partido Cerro vs Nacional se jugará a la hora 16:30.
Será en el mismo horario que los encuentros Liverpool-Wanderers y Racing-Central Español, los que junto a Cerro decidirán cuál es el último equipo en abandonar el círculo de privilegio.
Wanderers y Cerro suman 85 puntos cada uno en la tabla del descenso y son los más comprometidos. Mientras tanto, Central Español tiene 44 unidades y duplica por ser uno de los equipos ascendidos para esta temporada.
El que acabe la jornada más abajo acompañará a Danubio y Progreso a la Segunda División.
¿Dónde ver Cerro vs Nacional?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+, y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
Así están las tablas del Clausura y la Anual: