Cerro vs Nacional cierran su participación en el Torneo Clausura este viernes con el partido correspondiente a la última fecha que se jugará en el Estadio Luis Tróccoli.

El encuentro no tendrá hinchas tricolores por disposición de seguridad y solo habrá parciales locales.

El partido Cerro vs Nacional se jugará a la hora 16:30 .

Será en el mismo horario que los encuentros Liverpool-Wanderers y Racing-Central Español, los que junto a Cerro decidirán cuál es el último equipo en abandonar el círculo de privilegio.

Francisco Calvo volvió a Los Céspedes y estará a la orden en Nacional para visitar a Cerro este viernes en la última fecha del Torneo Clausura

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Wanderers y Cerro suman 85 puntos cada uno en la tabla del descenso y son los más comprometidos. Mientras tanto, Central Español tiene 44 unidades y duplica por ser uno de los equipos ascendidos para esta temporada.

El que acabe la jornada más abajo acompañará a Danubio y Progreso a la Segunda División.

¿Dónde ver Cerro vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+, y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Así están las tablas del Clausura y la Anual: