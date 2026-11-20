Hace menos de un mes a Vicenzo Macchia le cambió la vida. A sus 18 años , lo habían subido a la Primera de Liverpool para entrenar cuando a los pocos días una ola de lesiones de delanteros llevó a que Jorge Fossati pidiera que firmara un contrato profesional. Ahora lleva dos goles y fue clave con una asistencia para que Liverpool gane el Torneo Clausura .

“Fue todo muy, muy, muy rápido”, comentó el futbolista negriazul, sentado en el parrillero abierto de la casa de su familia en Aires Puros , el barrio de toda su vida, mientras tres de sus cinco perros cimarrones tratan de meterse a la entrevista con Referí sin suerte.

De familia italiana, con pasaporte en trámite, Vicenzo se siente orgulloso de su linaje , de que le digan “el Tano” y de su nombre y su apellido, aunque cuando va a un restaurante dice “cualquier otro nombre” para no andar explicando cómo se pronuncia.

También es hombre de campo , ya que su abuela tiene una estancia en Durazno y pasa todas sus vacaciones allí , al punto que quiere estudiar la tecnicatura agraria en un futuro luego de terminar el liceo en 2025.

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A pesar de que su llegada a Primera fue abrupta, así como la llegada de los flashes y los autógrafos, Vicenzo afirmó que mantiene los pies en la tierra porque le enseñaron a ser humilde, y porque su padre, exfutbolista de Racing que ahora es feriante, lo “baja de un hondazo”.

En menos de un mes Vicenzo pasó de ser un futbolista juvenil a una promesa de Primera, y aunque ahora piensa en el partido ante Wanderers sabe que su Liverpool, ese que conoce desde los 12 años, tiene en la mira corta una semifinal con Racing que lo puede dejar cerca de su segundo Campeonato Uruguayo. Y él está ahí.

Los inicios de Vicenzo Macchia

Vicenzo Macchia levantando una copa en el baby fútbol de Fénix Foto: cedida a El Observador

Afuera y adentro de la casa de los Macchia en Aires Puros reina la tranquilidad. Vicenzo se crió en esas calles, jugando con sus amigos y sus dos hermanas (él es el hermano del medio). “Ahora no se ve tanto como en todos lados, la gurisada no sale mucho”, comentó el joven, que desde muy chico comenzó a jugar a la pelota en el barrio y en el Colegio Mariano, de Millán y Castro.

También en el patio de su casa, que antes era un extenso espacio con pasto y que ahora tiene algunas construcciones techadas que su padre fue edificando con el paso de los años gracias a su trabajo como feriante, puesto que heredó de sus bisabuelos, inmigrantes italianos.

“Mi abuelo se colocaba ahí en ese muro –señaló– y yo le pedía que me venga a ver jugar a la pelota acá en el fondo de casa, que me encantaba. Él regaba con las mangueras y era como el sueño ese de jugar bajo lluvia”, recordó.

Antes de los cuatro años empezó a jugar en el baby fútbol Fénix, primero como defensa pero poco tiempo después ya como delantero. A los 12 se fue a Liverpool, y antes de firmar contrato –no tenía la edad necesaria– metió 18 goles en 13 partidos en un Torneo Experimental Sub 13. Varios clubes lo fueron a buscar, incluyendo Peñarol, pero él se quiso quedar.

“Con mi padre siempre le mantuvimos la calma a la gente de Liverpool, que yo me quería quedar ahí por como me sentía, y por cómo me trataban ellos a mí también”, recordó.

Fue goleador en la categoría Sub 15 en 2022, y en Sub 16 en 2023. Cuando llegó a la sub 17 del negriazul reconoció que le costó asentarse, y para trabajar la cabeza contrató a un coach, Rodolfo.

“Me ayudó muchísimo a entender que las cosas que pasan por los demás no dependen de uno, sino que cada uno tiene que hacer su trabajo, que en mi caso es adentro de la cancha. Lo que dependa de las demás personas no me afecta a mí”, explicó el delantero, que valora ver el “fruto” de todo ese trabajo ahora.

Un mes muy loco

El 2026 de Macchia fue una montaña rusa. A principios del año quedó en el selectivo de Liverpool que disputó la Copa de la Liga AUF, y tuvo su debut no oficial con la Primera negriazul en una derrota ante Albion.

Volvió a la Sub 19 y estuvo allí unos meses, convirtiendo varios goles, hasta que un día de octubre Gustavo Ferrín, director deportivo y uno de los responsables del éxito del negriazul en los últimos años, le comunicó que querían que entrenara en Primera y bajara a jugar en su categoría los fines de semana.

De ahí en más todo tomó un ritmo meteórico. Una semana después, tras un encuentro ante Deportivo Maldonado, el primer equipo terminó con una epidemia de lesiones en ataque: Ruben Bentancourt, Facundo Barceló, Renzo Machado y Thiago Brizuela no estaban disponibles, así que Jorge Fossati miró a Macchia.

“Me preguntó cuál era mi intención dentro del club, qué es lo que yo quería hacer y le transmití con total seguridad que yo quería estar acá, que me quería quedar, jugar, cumplir mi sueño de jugar en Primera División y él ahí me dice que voy a firmar contrato. Firmé el miércoles 14 de octubre”, contó Vicenzo.

Vicenzo Macchia al firmar su contrato profesional con Liverpool

A los pocos días integró su primera convocatoria, nada más y nada menos que ante Peñarol, y aunque no formó parte del banco destacó que fue “muy lindo” estar ahí. Su debut llegó tres días después ante Cerro Largo, por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay, y llegó con gol.

“Fue hermoso, mucho más de lo que soñé, de lo que soñaba cuando peloteaba acá en el fondo de casa. Jorge, con el profesionalismo que tiene, me transmitió una tranquilidad inmensa para poder entrar y jugar tranquilo”, valoró el joven, que recordó con una sonrisa enorme como le quedó la pelota frente al arco para poner el gol de la victoria a poco del final.

En el siguiente partido de la copa ante Gladiador de Salto Macchia anotó su segundo gol. Su padre lo ayuda a mantener la calma y los pies sobre la tierra, aunque admitió que algunos días le ha costado dormir pensando en lo que está viviendo. “No es fácil lo que pude conseguir, Dios quiera que sea solo el principio”.

La asistencia de taco ante Danubio y el Torneo Clausura

Macchia jugó tres partidos con Liverpool por Copa Uruguay, pero todavía no había tenido la chance de ingresar en el Torneo Clausura, y Fossati decidió darle su estreno en esa competencia en el momento más caliente posible: definiendo el título contra Danubio, a diez minutos del final, con uno menos y 1-0 abajo.

“La charla fue más que nada funcional. Me dijo que me pare por detrás de Renzo (Machado) y Rubén (Bentancourt) y que en ataque me una un poquito más a ellos. Que el técnico haya confiado en mí en una instancia tan importante para el club me dio mucha seguridad, porque si confió en mí por algo lo hizo”, expresó el joven.

Y Fossati, otra vez, acertó. A los dos minutos de entrar Macchia dejó solo en el área a Bentancourt con un taco, y su compañero puso el 1-1. Macchia, que es tranquilo pero bastante honesto, explicó que le gritó a Ruben Bentancourt que “venía por dentro” para que el delantero esperara la asistencia, pero reconoció que él tenía “unos nervios bárbaros adentro del área”, por lo que destacó la “tranquilidad” de su colega.

Bentancourt y Romero: esos dos apellidos no pasarán desapercibidos cuando se recuerde que el domingo 15 de noviembre de 2026 -y fiel a su costumbre de ser tan serio institucional y financieramente como sólido deportivamente- Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura, al… pic.twitter.com/ej0CvU6yJ9 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 15, 2026

En la siguiente jugada Diego Romero dio vuelta el marcador para el negriazul, que mantuvo el resultado y pocos minutos después se consagró campeón del Clausura. “Fue una locura hermosa”, destacó al recordar el final del partido Macchia, que en un mes acumuló sus cuatro primeros partidos en Primera, dos goles, una asistencia, y un título.

“Con todas las cosas que me han pasado, nunca me lo imaginé así de esa manera. Como dije medio en chiste en la nota después del partido, la saqué de arriba, pero el grupo me ha hecho sentir que soy parte de lo que se ha conseguido por más que tenga poco tiempo, es lindo que te hagan sentir parte”, expresó Vicenzo, que también valoró todo el cariño que le mostraron los hinchas del club en estas semanas.

El joven entiende que una de las claves de este momento de Liverpool es que su plantel tiene una mentalidad ganadora “impresionante”, que les permite saber que pueden “revertir situaciones" como la que revirtieron ante Danubio, algo que los motiva en esta recta final del año, en la que buscarán abrochar su pase a la Copa Libertadores con la Tabla Anual y luego definir la Liga AUF Uruguaya superando en la semifinal a Racing.

Para Macchia, que hace un mes era otro juvenil prometedor de las inferiores de Liverpool, el estar viviendo todo esto “ya es un montón”, y no piensa en si jugará o no los partidos que quedan: “Si se puede dar desde adentro, bienvenido sea, a ayudar al grupo, y si no, si es de afuera, alentando y apoyando al grupo para sacar los resultados adelante”.

Vicenzo Macchia con la copa del Torneo Clausura Foto: cedida a El Observador

El sueño de la selección uruguaya sub 20

El próximo 22 de enero comenzará el Sudamericano Sub 20 de Colombia, en el que Uruguay buscará clasificar al Mundial de 2027 luego de quedar afuera de la pasada edición. Macchia está en edad de ser convocado, ya vistió la celeste en algunos amistosos de la Sub 17 en 2025, y se ilusiona con una posible citación de Diego Forlán.

“Sería hermoso repetirlo, y más cuando está dirigiendo Forlán, que es un ídolo para todos, que lo vimos de chico vestir la camiseta. Obvio que el objetivo está, pero como te digo, tranquilo, con calma, disfrutando el día a día en Liverpool, del momento que estamos viendo ahora. Y lo otro es en base al trabajo y al resultado que se vaya dando en el club para poder llegar ahí”, expresó el delantero.