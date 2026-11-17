El delantero de Liverpool Facundo Barceló valoró el Torneo Clausura que obtuvo el negriazul este fin de semana como un nuevo resultado del exitoso proceso que lleva a cabo la institución, y celebró que cumplió uno de sus sueños al coronarse con el club que lo formó en una entrevista con Quedó Picando , del streaming de El Observador.

Para Barceló, la obtención del título no solo representa un logro deportivo, sino la concreción de un objetivo personal que se trazó hace una década. "Me fui en 2014, pasé mucho tiempo afuera y me tocó vivir la etapa complicada del club , incluyendo el descenso . Siempre dije que iba a volver porque me crié ahí, debuté ahí y soy hincha. Volver después de diez años y salir campeón con mi familia en la tribuna fue algo muy especial" , señaló el atacante.

Al ser consultado sobre las claves de este éxito, Barceló destacó la figura del presidente José Luis Palma y el cambio de metodología tras los años difíciles. "En el vestuario hablábamos con Palma sobre el proceso que recorrió Liverpool después de subir a Primera. La apuesta por una línea de juego clara, la inversión en juveniles y la llegada de profesionales como Gustavo Ferrín en las formativas fueron el punto de quiebre" , explicó.

Respecto a la dirección técnica de Jorge Fossati , el jugador desmitificó las largas charlas tácticas que suelen atribuirse al entrenador. "Es un entrenador con mucha experiencia. Tiene su libretita donde anota todo, repasa y estudia . Nosotros tratamos de estar enfocados porque sabemos que lo que él comunica en la charla técnica, termina ocurriendo en el campo de juego" , afirmó.

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El delantero hizo hincapié en la importancia de la cohesión grupal y la competencia interna. Según Barceló, el éxito de este año radicó en la capacidad de los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes para cambiar el rumbo de los partidos. "Teníamos un plantel muy completo. Muchos encuentros los terminaron definiendo quienes entraban como recambio, y eso requiere que todos estén enfocados y concentrados", analizó.

Sobre su futuro y el proyecto del nuevo estadio de Belvedere, el jugador se mostró entusiasmado. "Sería hermoso seguir en Liverpool y tener la posibilidad de inaugurar el estadio. Es un paso adelante para el club y un ejemplo para el resto de las instituciones sobre lo que se puede lograr con proyectos a largo plazo", concluyó.

Liverpool "en el top tres de los mejores equipos de los últimos 15 años", y el cierre del 2026

Facundo Barcelo vuelve a Liverpool

El debate sobre si Liverpool ha logrado posicionarse como el "quinto grande" o incluso escalar más alto en la jerarquía del fútbol local es recurrente. Con 11 títulos en los últimos siete años, Barceló no duda sobre el lugar que ocupa el club en la actualidad.

"Si analizamos los datos, creo que estamos dentro de los tres primeros seguro. Sacando a Nacional y Peñarol, nadie ha logrado lo que Liverpool en este periodo. Después estará la discusión sobre el rótulo de 'grande', pero en el top tres de los mejores equipos de los últimos 15 años, Liverpool se lo merece", sentenció.

A pesar de haber asegurado el Clausura, Barceló enfatizó que el equipo mantiene la seriedad para el cierre del torneo. "Primero pensamos en el partido ante Wanderers, porque es importante para la Tabla Anual. Después nos enfocaremos en las semifinales con Racing. Hay que ser mesurados y seguir trabajando, porque todavía quedan objetivos importantes por delante", finalizó el delantero.