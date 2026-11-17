La Policía de Montevideo detuvo a un joven de 27 años en la madrugada de este martes, quien había protagonizado una persecución policial que inició en el barrio Marconi, pasó por el centro de la ciudad y finalizó en Parque Guaraní.
Luego de abandonar el vehículo, el joven se atrincheró en una casa de este último barrio. Se entregó poco después de las 04:00 de este martes, confirmaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador.
La persecución inició por la tarde del lunes cuando policías del Departamento de Homicidios comenzaron a seguir a una camioneta con la hipótesis de que estaba vinculada a una persona requerida por un asesinato, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.
Del Marconi, el seguimiento pasó por la Avenida 18 de Julio y en un tramo el vehículo se subió a la vereda. Allí también los efectivos dispararon a las ruedas de la camioneta y lograron darle a una de ellas.
La camioneta siguió por la Avenida 8 de Octubre, donde en parte del trayecto fue a contramano. Finalmente se detuvo en uno de los pasajes de Parque Guaraní, lugar donde escaparon sus ocupantes. Más tarde, uno de ellos fue ubicado en una de las casas de la zona y posteriormente se entregó.