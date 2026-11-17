La Policía de Montevideo detuvo a un joven de 27 años en la madrugada de este martes, quien había protagonizado una persecución policial que inició en el barrio Marconi, pasó por el centro de la ciudad y finalizó en Parque Guaraní.

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Luego de abandonar el vehículo, el joven se atrincheró en una casa de este último barrio. Se entregó poco después de las 04:00 de este martes, confirmaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador.

La persecución inició por la tarde del lunes cuando policías del Departamento de Homicidios comenzaron a seguir a una camioneta con la hipótesis de que estaba vinculada a una persona requerida por un asesinato, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Del Marconi, el seguimiento pasó por la Avenida 18 de Julio y en un tramo el vehículo se subió a la vereda. Allí también los efectivos dispararon a las ruedas de la camioneta y lograron darle a una de ellas.