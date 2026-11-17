Lorena Laya desconfiaba de sus corazonadas. Había decidido aferrarse a la ciencia y someterse a las pruebas de ADN para evitar el dolor de ver un cadáver tras otro, sintiéndose incapaz de reconocer a su hermano Diego o a su padre Henry.

Para aquel momento había recuperado los cuerpos de su madrastra, Nohelia Iriarte, de 45 años, y su "hermanita" Giannys Laya, de 6, quienes habían quedado sepultadas tras los dos terremotos del 24 de junio en La Guaira, en el norte de Venezuela.

La familia Laya Iriarte vivía en la OPPPE 27, siglas para la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales durante el gobierno de Hugo Chávez, la instancia que había construido aquellas torres de 12 pisos en Caraballeda y que ha sido cuestionada por no haber ordenado estudios previos de calidad de suelo.

El lunes 20 de julio, el día que Diego habría cumplido 15 años, Lorena reportó a su hermano y a su padre como desaparecidos ante la policía científica de Venezuela y se entrevistó con expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), el organismo que gestiona la identificación de víctimas de los sismos.

Tres días después, llevó a su abuelo desde La Guaira hasta Caracas para que les tomaran muestras de sangre destinadas al análisis genético en un laboratorio del Senamecf.

Ese día, durante la extracción, Lorena recibió un mensaje de WhatsApp de su novia, Yemily Beomón: "Sacamos el cadáver. Dicen que sí es Diego. Lo estoy lavando y lo estoy aquí cuidando para que no se lo lleven hasta que ustedes vengan".

Cortesía de Lorena Laya Lorena Laya en la celebración del cumpleaños de Diego en 2011, junto con Giannys, su hermana menor, en el apartamento de La Guaira que se derrumbó.

"No estoy segura"

Dos semanas antes, la propia Lorena se había internado bajo las ruinas por una especie de túnel de escombros que los vecinos habían logrado abrir con sus propias manos, para verificar si el resto de una pierna que habían encontrado pertenecía al cuerpo de su hermano.

Pero estaba tan oscuro y había tanto polvo que después de mirar de cerca la rodilla, la pantorrilla y la chancleta que yacía junto al pie desnudo, no se atrevió a confirmar que fuera Diego, un adolescente alto y delgado que no tenía tatuajes ni marcas que permitieran distinguirlo de un vistazo.

"El cadáver estaba completo, toda su osamenta, tenía una vestimenta y le quedaba un poco de cabello y piel en los dedos", cuenta Lorena. "Yo no estaba segura de que fuera él, aunque los tíos maternos de mi hermano sí lo estaban".

Faltaba un día para que se cumpliera el primer mes de los terremotos.

"Yo no puedo ponerle a la bolsa de este cadáver que es 100% mi hermano porque realmente no estoy segura", le dijo Lorena a los tíos y a Yemily, quien había ayudado a sacar el cadáver con guantes quirúrgicos y herramientas que ella misma había conseguido, dado que la grúa que removía los escombros llevaba dos semanas paralizada por una falla.

"Me lo voy a llevar. Voy a pedir que lo revisen los antropólogos, que lo revise el dentista", recuerda Lorena haberles dicho a sus familiares, confiada en que el trabajo de resina que su hermano tenía en los dientes superiores facilitaría la identificación.

Lorena no quería defraudar a los tíos maternos de Diego, quienes habían escarbado en las ruinas todos los días sin descanso y habían sido su apoyo en los momentos de mayor angustia.

"Vamos a ver, ellos son los expertos. Ellos van a determinar 100% si es o no es él".

Cortesía de Lorena Laya Diego Laya tenía 14 años cuando ocurrieron los terremotos en Venezuela el 24 de junio.

"Tuve que cargarlos"

Tal como hizo con los cuerpos de su madrastra y de su hermanita, Lorena asegura que ella misma cargó el que podía ser de Diego con un tío de su hermano. Luego lo subieron a una camioneta y lo llevaron a Los Silos.

"Tuve que cargarlos junto con otra persona, ya fuera porque uno de los dos funcionarios no quería cargarlos —normalmente iban en parejas—, ya sea porque no tenían guantes o porque les daba asco simplemente".

Los Silos es una instalación en el puerto de La Guaira destinada originalmente para almacenar cereales, pero acabó convirtiéndose tras los terremotos en una morgue improvisada a la que llegaban los cuerpos rescatados.

"Yo iba recurrentemente a Los Silos para ver fotos de cadáveres e ingresar las cédulas de mi papá y mi hermano en un sistema que tienen allí. A algunos cadáveres que todavía tenían piel, les tomaban la huella dactilar y la comparaban con la del SAIME", explica Lorena en referencia a los registros del servicio de identificación venezolano.

En el afán de evitar la posibilidad de que su hermano y su padre nunca aparecieran, Lorena se había impuesto la tarea de ver cuerpos para evitarle el trauma al resto de su familia.

"Para todos los que tuvimos que vivir esto en carne propia fue muy cruel. Digamos que nos quitó la inocencia", asegura la joven de 25 años. "No quiero que otras personas vivan esto".

Cortesía de Lorena Laya Los tíos de Diego descansan en medio de la búsqueda bajo los escombros en Caraballeda.

"No era él"

Al llegar a Los Silos, Lorena recuerda que las autoridades asignaron un número al cuerpo. "Me quedé bastante atenta al número, porque ya había pasado por eso con mi hermana y ya sabía más o menos el funcionamiento de las cosas. Me quedé con el número antes de que se lo llevaran".

Lorena dice que notificó su duda de que fuera el cadáver de Diego y pidió que lo examinaran expertos. Recuerda haber esperado entre 30 a 40 minutos, hasta que trajeron el cuerpo de vuelta.

"Él venía en una bolsa que le habíamos puesto nosotros, pero ellos le colocaron otra allí; entonces quitaron ambas bolsas, las abrieron". Lorena asegura que una odontóloga y una antropóloga forense tomaron sus datos y pidieron información sobre Diego.

"Le hice hincapié a la odontóloga en el tema de los dientes de mi hermano. Incluso le hice escuchar las notas de voz de la odontóloga que lo atendió", cuenta Lorena.

"Ella le abrió la mandíbula, inclusive le sacó los dos dientes a la calavera y los revisó. Los vi inclusive así, en su mano".

Lorena asegura que, si bien el cadáver ya no tenía piel en el rostro, conservaba un poco en los dedos. "Yo estaba allí al lado de ellas, al lado del cuerpo, mientras ellas estaban tocándolo y revisándolo, examinándolo".

Las expertas dijeron que el cadáver no tenía la resina a la que se refería Lorena en los dientes superiores de Diego. "La misma odontóloga me dijo que esa persona tenía un desgaste en los dientes de bastante tiempo, que no concordaba con alguien tan joven de 14 años".

La antropóloga confirmó que se trataba de "una persona adulta que ya había terminado de crecer, que no era él".

Lorena abandonó Los Silos "decepcionada". Cuando les comunicó el resultado de la evaluación forense a los tíos de Diego, ellos insistieron en que lo habían encontrado y que aquel era su cuerpo.

"Yo les dije: 'Esta fue la explicación que me dieron. Tenemos que creer. Estas son las únicas herramientas que tenemos'".

Cortesía de Lorena Laya Henry Laya, el padre de Lorena, aún no ha aparecido. Los restos de su madrastra Nohelia Iriarte fueron recuperados.

"Como una escena del crimen"

Los protocolos internacionales de identificación de víctimas de desastres están diseñados para evitar que los familiares estén expuestos al reconocimiento indiscriminado de cuerpos, explica Andreas Kleiser, director de Política y Cooperación de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP).

Esta organización intergubernamental asiste a las autoridades de países que atraviesan desastres naturales o conflictos armados en la búsqueda de desaparecidos.

"Desde la perspectiva de derechos humanos, no se debería dejar a las familias solas en esta tarea", dice Kleiser en una videollamada desde la sede principal de la ICMP en La Haya, Países Bajos.

"Es fundamental proteger a las familias en estas situaciones. La identificación visual de restos humanos conlleva un alto riesgo y dos tercios de esas identificaciones suelen ser erróneas".

Desde la perspectiva de las autoridades, Kleiser advierte que es necesario "garantizar la protección de los datos" durante los procesos de identificación y "ser conscientes de las discrepancias inesperadas en los vínculos biológicos que pueden surgir durante el análisis forense".

"Existe una responsabilidad por parte del Estado, que tiene la obligación de mantener o garantizar la capacidad necesaria para ayudar en estos casos, así como de capacitar al personal para llevar a cabo estas labores".

A partir de otras experiencias, como el terremoto submarino en el océano Índico que provocó un tsunami devastador en el sureste asiático en 2004, Kleiser asegura que la recuperación de víctimas comienza por la remoción de escombros.

"Es preciso descontaminar los lugares, ya que en estas estructuras existen numerosos contaminantes que se mezclan con los escombros". Por ello, las familias no deberían internarse en los edificios caídos, como ocurre en La Guaira.

Cortesía de la de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas Andreas Kleiser es director de Política y Cooperación de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

"En un desastre de este tipo no necesariamente se trata cada edificio como una escena del crimen, eso es debatible. Pero en muchos escenarios hay que tratar todo como una escena del crimen".

Aunque reconoció que es muy difícil estar preparados para responder ante una devastación como la que dejaron los terremotos de Venezuela, "todo depende de quién afronte la situación y de los recursos de los que disponga".

"Lamento mucho que esta joven haya tenido que pasar por esto", dice Kleiser al conocer la historia de Lorena. "También lamento que las autoridades no contaran con el equipo necesario para hacer frente a una situación así".

En paralelo a la recuperación de los cuerpos, el experto asegura que es vital "contar con un registro fidedigno de las víctimas".

"Tanto para dejar constancia oficial como por razones de conmemoración y dignidad, es una labor que debe iniciarse y abordarse de manera independiente a la ardua tarea de recuperar los restos".

En agosto pasado, el gobierno venezolano reportó 6.301 muertos en los sismos y hasta el momento no ha ofrecido un cálculo de desaparecidos.

Kleiser dice que el ICMP contactó al gobierno de Delcy Rodríguez para poner a la orden su experticia, pero nunca recibió respuesta.

La BBC solicitó comentarios al gobierno venezolano, pero no obtuvo respuesta.

Reuters En Los Silos se instalarons tiendas de campaña para recibir los cuerpos recuperados de los terremotos en La Guaira.

La huella dactilar

Dos semanas después de que las autoridades descartaran que aquel cuerpo fuera el de Diego, Lorena volvió a Los Silos para comprobar, con los números de cédulas de su hermano y su padre, si las huellas dactilares de algún cadáver coincidían con las de sus familiares.

"Me dicen: 'Sí, hay una coincidencia con la cédula de tu hermano, es el número de cadáver tal'. Y yo había anotado el número que le dieron a ese cadáver que llevé y que me dijeron que no era mi hermano".

Lorena revisó su celular y descubrió que era el mismo número.

"Yo le digo: 'No puede ser posible, porque el número que tú me estás diciendo yo misma lo traje, yo misma presencié cómo lo revisaron a detalle, me preguntaron cosas de mi hermano y me dijeron que no era por la edad, que no era por los dientes'".

Lorena recuerda que el funcionario del Senamecf respondió: "Bueno, pero el que sale por huella dactilar es él".

Desorientada por la noticia, Lorena preguntó si el cuerpo permanecía en los contenedores refrigerados de Los Silos. Pero le dijeron que ya no estaba. Había sido enterrado en el cementerio La Esperanza de La Guaira, donde fueron inhumados la mayoría de los cadáveres recuperados tras los terremotos.

A Lorena le recomendaron ir a la sede principal del Senamecf en Caracas para pedir que compararan el ADN de las muestras que le habían tomado a ella y a su abuelo con las del cadáver.

"Cuando yo expuse este caso en Bello Monte (la sede en Caracas) fue cuando ellos se enteraron de esta 'anomalía'", asegura Lorena.

BBC Mundo contactó al Senamecf para consultar el caso pero no obtuvo respuesta.

"Me sentí culpable. ¿Será que sí era mi hermano?", se pregunta todavía. "En medio de mi intento de ser racional, de pensar con la cabeza y no con el corazón, ¿dejé ir a mi hermano y realmente sí era él?".

Casi cinco meses después de los terremotos, Lorena Laya todavía espera los resultados del análisis de ADN para saber si Diego ya fue enterrado en La Esperanza o sigue siendo uno de los desaparecidos de los terremotos de La Guaira.

FUENTE: BBC