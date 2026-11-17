Wanderers venció 2-1 a Juventud de Las Piedras este lunes por la noche en el Parque Viera, y dejó la tabla del Descenso con cuatro equipos con posibilidades de ocupar el último lugar a la Segunda División Profesional del 2027, con Progreso y Danubio ya confirmados.

El bohemio alcanzó los 85 puntos en 73 partidos jugados , con un promedio de 1,164 . Con esto empató en el último cupo de descenso a Cerro , que alcanzó ese puntaje tras su sorprendente victoria 1-0 contra Deportivo Maldonado en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

Con el resultado de este lunes Wanderers tampoco dejó dormir tranquilo a Cerro Largo y a Central Español , que sabían que si el equipo del Prado no ganaba el lunes se salvaban y dejaban la lucha por el último cupo a bohemios y villeros.

Cerro Largo, que empató 2-2 con Progreso, tiene un promedio de 1,192 con 87 puntos en 73 encuentros , dos unidades por encima de Cerro y Wanderers. Central, en tanto, lleva 44 unidades en 36 partidos y un promedio de 1,222 .

Con partidos definitorios este jueves y viernes, se confirmó la última etapa del Torneo Clausura y la fecha que se maneja para la semifinal de la Liga AUF Uruguay

Las posibilidades de los cuatro equipos con chances de ocupar el último descenso, y sus partidos

El descenso comenzará a definirse el jueves 19 de noviembre a las 16:30 con el partido entre Peñarol y Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Mientras el carbonero necesita ganar para abrochar la Tabla Anual, el arachán también requiere de una victoria para asegurarse la salvación. Si empata quedará igual con Central con un partido menos, y tanto Wanderers como Cerro lo pueden alcanzar.

El viernes 20 se cerrará la definición con los encuentros entre Liverpool y Wanderers (en el Franzini), Cerro ante Nacional (en el Tróccoli) y Racing contra Central Español, todos en simultáneo a las 16:30.

Wanderers y Cerro saben que se salvan si obtienen más puntos que el otro (si Wanderers empata y Cerro pierde se mantiene en Primera, y viceversa, por ejemplo). Si ambos ganan y Cerro Largo pierde ante Peñarol, el que desciende es Cerro Largo.

Brahian Alemán y José Alberti Foto: @LigaAUF

Si ambos obtienen el mismo resultado y este no les permite alcanzar al arachán o a Central, habrá un desempate por el último descenso, con un cruce ida y vuelta por los puntos que ante una paridad irá a un tercer encuentro con alargue y penales.

Central, por su parte, sabe que solo puede ir a un posible desempate, y tienen que darse varios resultados. Debe perder ante Racing y tienen que ganar sus tres contrincantes en la pelea por la salvación, lo que lo dejaría en una paridad con Cerro y Wanderers. Si en este escenario Cerro Largo empata habrá un cuádruple empate.

Cuando más de dos equipos quedan empatados por un cupo para el descenso, aquel o aquellos equipos con mejor diferencia de gol en el 2026 se salvan y los últimos dos van a un desempate. Allí la ventaja la tiene Wanderers con una diferencia de -1, y lo sigue Cerro Largo con -8. Central Español tiene una diferencia de -12, y Cerro sabe que ante una paridad irá sí o sí a un desempate porque tiene una desventaja de -23.

Así está la tabla del Descenso antes de la última fecha del Torneo Clausura