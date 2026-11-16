Peñarol dio un paso fundamental hacia la gloria máxima en la Tercera división al derrotar por 1-0 a Montevideo City Torque este lunes en el Parque Palermo. En un encuentro vibrante correspondiente al partido desempate, el conjunto aurinegro hizo valer su jerarquía para alzarse con el título del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El único tanto de la jornada llegó durante la primera mitad y llevó la firma de Nahuel Torres, quien ejecutó con precisión un tiro penal para desatar el festejo carbonero y establecer una diferencia que resultaría definitiva en el marcador.

La consagración de Peñarol llega por partida doble para el plantel conducido técnicamente por Julio Mozzo.

Además de quedarse con este certamen corto, el carbonero aseguró también la Tabla Anual de la temporada, consolidando una regularidad que resalta a lo largo de todo el año.

Dinastía merengue: Real Madrid fichó al hijo mayor de Federico Valverde para sus divisiones formativas

La masterclass de baile que dio Jorge Fossati en pleno césped de Jardines tras ganar el Torneo Clausura con Liverpool que es furor en redes; mirá el video

Con este panorama, el camino hacia el título absoluto de la Liga AUF Uruguaya 2026 entra en su etapa culminante.

Los mirasoles definirán el campeonato frente a Wanderers, equipo que se había adjudicado el Torneo Apertura.

Gracias a la obtención de la Tabla Anual, Peñarol cuenta con ventaja deportiva en la definición: si logra imponerse en la semifinal ante el bohemio, se consagrarán automáticamente campeones uruguayos, conquistando así el tan ansiado tricampeonato de la categoría.