El zaguero uruguayo Alfonso Montero , hijo de Paolo Montero vivió una jornada inolvidable en el fútbol italiano al convertir su primer gol como profesional. El defensor dijo presente en el marcador en la contundente victoria por 3-0 de Juventus Next Gen frente a Treviso, en un encuentro correspondiente a una nueva etapa de la Serie C.

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El futbolista firmó su primer contrato como profesional en el pasado mes de agosto, como informó Referí.

En el partido que significó su novena presentación en la presente temporada con Juventus Next Gen, el equipo filial de la Vecchia Signora, Alfonso Montero salió a la cancha como titular, desempeñándose como líbero suelto dentro de una línea defensiva de tres hombres.

Su gran momento llegó a los 55 minutos de juego, cuando apareció para anotar el 2-0 transitorio y encaminar la goleada de su club.

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Con este triunfo, el conjunto juvenil de Turín alcanzó el puesto 15 de la tabla de posiciones entre los 20 clubes que disputan la categoría, tras haberse completado las primeras 14 jornadas del certamen.

Alfonso Montero celebra la victoria dela selección de Uruguay sub 20 ante Chile FOTO: AFP

Nacido en 2007 y con apenas 19 años, Montero transita su primera campaña en el plantel filial del gigante italiano, consolidando su crecimiento en Europa.

Cabe recordar que el joven defensor ya cuenta con roce internacional tras haber defendido la camiseta de la selección uruguaya sub 20 durante el Campeonato Sudamericano de la categoría disputado entre enero y febrero del año pasado.