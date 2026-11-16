La atleta uruguaya que corrió la San Felipe y Santiago con 8 meses de embarazo y tras superar un duro accidente: la historia de Natalie Bengoa

Natalie Bengoa , atleta de elite uruguaya con destacadas actuaciones en pruebas de fondo y convocatorias a la selección nacional, volvió a las carreras el pasado sábado en la San Felipe y Santiago y lo hizo de una forma muy especial: embarazada de 8 meses.

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La corredora de 36 años que tiene entre sus logros ser la primera uruguaya en ganar la San Felipe, en 2016 y tras 22 ediciones, regreso a las competencias luego de superar una dura lesión por causa de un accidente de tránsito.

“La mejor lesión de mi vida”, señaló este domingo al recordar todo lo que le pasó en aquel momento y su presente cursando el embarazo junto a su pareja Jhonatan Tejera , también atleta y entrenador de Peñarol Atletismo.

Este domingo, Natalie repasó cómo fue su accidente que la dejó fuera de competencias con la selección uruguaya.

Una de las fotos que compartió Natalie Bengoa de su San Felipe y Santiago y con 8 meses de embarazo, junto a su hermana Flavia

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“Luego de muchos años corriendo, hace poco más de un año y mientras entrenaba para el Sudamericano de maratón, fui atropellada por un auto, lo que me generó una lesión a nivel lumbar que me dejó varios meses de recuperación”, señaló.

“Este suceso me hizo parar y ver la vida desde otro ángulo, ordenar las prioridades, ver las carreras y su ambiente desde otro punto”, comentó.

La alegría del embarazo

En medio de esa transición se confirmó su embarazo. “Y con esos cambios, llegó la noticia más importante de este año, hace 32 semanas que comparto mi cuerpo con una bebita, se viene la etapa más importante de nuestras vidas”, señaló.

Además, contó cómo lleva adelante esta etapa sin dejar de lado el deporte.

“En este periodo encontré toda la paz que necesitaba, un médico que me da seguridad y desde el momento 1 y me dijo que siguiera corriendo”, agregó. “Es un embarazo hermoso, saludable, activo, con todo el apoyo familiar que se necesita en este momento”.

Natalie Bengoa, la ganadora. L. Carreño

Sobre la San Felipe y Santiago que corrió este sábado, dijo que fue “simplemente magia”.

“Corrí con mi hermana (la también atleta Flavia Bengoa), tuve un apoyo espectacular, me sentí genial. Terminando con un tiempo de 44'17 para los 10k”, agregó, destacando el gran registró que logró.

“Y no, no soy afortunada, son años de trabajo honesto y en silencio”, sostuvo.

Natalie Bengoa fue 14ª C. Dos Santos

Bengoa también tuvo muchas palabras de agradecimiento. “Gracias por todo, me costó mucho dejar en palabras esta etapa de mi vida”.

“Gracias a todos los profesionales que me ayudaron con la recuperación de la lesión. Gracias Jhona, somos un gran equipo. A mí familia por apoyarme y seguir mis locuras sin juzgarme nunca”, señaló.

“Prometo darle descanso a esta bebita. Nos vemos a la vuelta... Disfruten del verano y corran por mí”, agregó la corredora.