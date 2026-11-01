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Histórica carrera de Julia Paternain en el maratón de Nueva York: finalizó 12ª y fue la mejor latinoamericana

La atleta uruguaya, medallista e integrante del podio el año pasado en esta especialidad, volvió a mostrar un nivel formidable en un circuito que tiene una historia tremenda

1 de noviembre de 2026 13:36 hs
Julia Paternain&nbsp;

Julia Paternain 

La atleta uruguaya Julia Paternain volvió a firmar una página dorada para el deporte nacional y continental al completar una actuación consagratoria en la 55ª edición del Maratón de Nueva York, uno de los seis World Marathon Majors más prestigiosos y exigentes del planeta.

Con un tiempo oficial de 2:29:09, la fondista celeste cruzó la meta situada en Central Park en la 12ª posición de la categoría femenina de élite, erigiéndose además como la primera atleta latinoamericana de la clasificación general.

Julia Paternain sigue escribiendo su historia

Julia Paternain compitió de igual a igual en un pelotón dominado por las potencias africanas y locales, ratificando su estatus de élite mundial tras haber alcanzado el podio y colgarse una histórica medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo del año pasado en esta misma especialidad.

La prueba femenina ofreció un desenlace apasionante: la keniana Sheila Chepkirui se alzó con la victoria en 2:24:35 tras un cierre electrizante frente a la estadounidense Jessica McClain (2:24:41) y la defensora de la corona, Hellen Obiri (2:24:42).

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Apenas 4 minutos y medio después del arribo de la campeona, Julia Paternain selló su faena a ritmo implacable, rozando el Top 10 que cerró la alemana Fabienne Königstein (2:28:48) y ratificando que el fondo uruguayo compite en el más alto nivel internacional.

Así fueron los resultados finales oficiales:

Pos. Atleta País Tiempo oficial Diferencia
1 Sheila Chepkirui Kenia 2:24:35
2 Jessica McClain Estados Unidos 2:24:41 +0:06
3 Hellen Obiri Kenia 2:24:42 +0:07
4 Edna Kiplagat Kenia 2:25:41 +1:06
5 Mercy Chelangat Kenia 2:25:45 +1:10
6 Carrie Ellwood Estados Unidos 2:26:27 +1:51
7 Weini Kelati Estados Unidos 2:26:50 +2:15
8 Paige Wood Estados Unidos 2:27:28 +2:53
9 Viola Cheptoo Kenia 2:28:33 +3:58
10 Fabienne Königstein Alemania 2:28:48 +4:13
11 Lauren Hagans Estados Unidos 2:28:55 +4:20
12 Julia Paternain Uruguay 2:29:09 +4:34

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