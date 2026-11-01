Histórica carrera de Julia Paternain en el maratón de Nueva York: finalizó 12ª y fue la mejor latinoamericana

La atleta uruguaya Julia Paternain volvió a firmar una página dorada para el deporte nacional y continental al completar una actuación consagratoria en la 55ª edición del Maratón de Nueva York, uno de los seis World Marathon Majors más prestigiosos y exigentes del planeta.

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Con un tiempo oficial de 2:29:09, la fondista celeste cruzó la meta situada en Central Park en la 12ª posición de la categoría femenina de élite, erigiéndose además como la primera atleta latinoamericana de la clasificación general.

Julia Paternain sigue escribiendo su historia Julia Paternain compitió de igual a igual en un pelotón dominado por las potencias africanas y locales, ratificando su estatus de élite mundial tras haber alcanzado el podio y colgarse una histórica medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo del año pasado en esta misma especialidad.

La prueba femenina ofreció un desenlace apasionante: la keniana Sheila Chepkirui se alzó con la victoria en 2:24:35 tras un cierre electrizante frente a la estadounidense Jessica McClain (2:24:41) y la defensora de la corona, Hellen Obiri (2:24:42).