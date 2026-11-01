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La noche para el olvido de Fernando Muslera en Estudiantes: un blooper y responsable de los tres goles de Instituto; mirá los videos

El arquero que la semana pasada fue la enorme figura atajando tres penales ante Flamengo que clasificó al club a la final de la Copa Libertadores, jugó muy mal

1 de noviembre de 2026 10:48 hs

Fernando Muslera vivió su peor noche desde que defiende a Estudiantes de La Plata en el enfrentamiento de este sábado ante Instituto de Córdoba por la antepenúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol argentino, al ser responsable de los tres goles del rival.

La peor noche de Fernando Muslera en mucho tiempo

Fernando Muslera jugó un pobrísimo partido este sábado a la noche en el que fue responsable de los tres goles de Instituto de Córdoba.

Los pincharratas comenzaron perdiendo de entrada luego de un blooper del arquero uruguayo.

Ahora que sobran las preguntas, llegó el momento de que Diego Aguirre encuentre las respuestas

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Recién había comenzado el partido y a los 2 minutos le dieron un pase atrás a Muslera. El arquero se resbaló y le regaló la pelota al rival que marcó el 1-0 transitorio.

También a los 2 minutos pero del segundo tiempo, llegó un córner desde la izquierda y el golero uruguayo salió muy mal desde su arco.

Esto llevó al 2-0 de Instituto de Córdoba ante un nuevo error de Muslera.

Y 4' después llegó el tercero cuando el golero uruguayo de Estudiantes dejó el primer palo sin cubrir. Los hinchas, al principio lo apoyaron en su primer error, pero luego ya no aguantaron más.

Sin embargo, el equipo del Cacique Medina, que ya tenía 10 hombres, terminó empatando el partido 3-3 sobre el final con un gol de tiro libre del uruguayo Tiago Palacios.

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