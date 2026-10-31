Elecciones en Peñarol: Juan Pedro Damiani confirmó que Jorge Barrera se sumará a su equipo y si ganan, tendrá un papel fundamental

Jorge Barrera se une a la fórmula de Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal para las elecciones de Peñarol

El escenario político de Peñarol sumó un movimiento de alto impacto de cara a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre. La fórmula integrada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal confirmó de manera oficial la incorporación de Jorge Barrera a la Lista 10, donde el expresidente aurinegro asumirá una función estratégica centrada en la representación exterior y las relaciones institucionales del club.

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Pese a que diversas encuestas y sondeos previos lo posicionaban entre los favoritos de la masa social en caso de postularse al máximo cargo, Barrera optó por no liderar una candidatura propia y volcar su respaldo al proyecto que encabeza Damiani, con quien mantiene una cercana relación personal y dirigencial de larga data.

Jorge Barrera apunta, con Damiani, a volver a la Conmebol La designación concreta responde al histórico perfil diplomático de Jorge Barrera, quien comandó como presidente a Peñarol entre 2017 y 2020, quien volverá a actuar como el "canciller" de la institución.

Desde la Lista 10 enfatizaron la necesidad imperiosa de reposicionar a la entidad carbonera en los principales foros continentales: "Peñarol tiene que recuperar su lugar en la Conmebol y en el fútbol internacional. Los caprichos, los gritos y las peleas nos dejaron afuera y el club paga las consecuencias", señaló el comunicado difundido por la agrupación, asegurando que Barrera cuenta con la experiencia requerida para esa tarea.