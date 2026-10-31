Elecciones en Peñarol: Juan Pedro Damiani confirmó que Jorge Barrera se sumará a su equipo y si ganan, tendrá un papel fundamental

El escenario político de Peñarol sumó un movimiento de alto impacto de cara a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre. La fórmula integrada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal confirmó de manera oficial la incorporación de Jorge Barrera a la Lista 10, donde el expresidente aurinegro asumirá una función estratégica centrada en la representación exterior y las relaciones institucionales del club.
Pese a que diversas encuestas y sondeos previos lo posicionaban entre los favoritos de la masa social en caso de postularse al máximo cargo, Barrera optó por no liderar una candidatura propia y volcar su respaldo al proyecto que encabeza Damiani, con quien mantiene una cercana relación personal y dirigencial de larga data.
Jorge Barrera apunta, con Damiani, a volver a la Conmebol
La designación concreta responde al histórico perfil diplomático de Jorge Barrera, quien comandó como presidente a Peñarol entre 2017 y 2020, quien volverá a actuar como el "canciller" de la institución.
Desde la Lista 10 enfatizaron la necesidad imperiosa de reposicionar a la entidad carbonera en los principales foros continentales: "Peñarol tiene que recuperar su lugar en la Conmebol y en el fútbol internacional. Los caprichos, los gritos y las peleas nos dejaron afuera y el club paga las consecuencias", señaló el comunicado difundido por la agrupación, asegurando que Barrera cuenta con la experiencia requerida para esa tarea.
Con este acuerdo, el bloque opositor consolida un peso pesado de la gestión con la mira puesta en desbancar al oficialismo.