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El broche de oro para el campeón: el impactante anillo que recibió Luis Suárez y las estrellas de Inter Miami por su título de la MLS

El delantero uruguayo fue uno de los artífices del primero torneo importante que ganó el conjunto estadounidense

31 de octubre de 2026 12:25 hs
El anillo de campeón de la MLS 2025 que recibió Luis Suárez junto a sus compañeros de Inter Miami

El anillo de campeón de la MLS 2025 que recibió Luis Suárez junto a sus compañeros de Inter Miami

Luis Suárez recibió el anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

Luis Suárez recibió el anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

Luis Suárez con su anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

Luis Suárez con su anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

Inter Miami celebró una vez más la histórica conquista de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS Cup 2025) al entregar a su plantel los tradicionales anillos de campeón, una costumbre icónica en el deporte de ese país. Entre las principales figuras distinguidas estuvo el delantero uruguayo Luis Suárez, protagonista de la campaña que le dio a Las Garzas el primer título de liga en la historia de la institución.

Las exclusivas piezas fueron diseñadas por la prestigiosa firma Jostens y se caracterizan por sus incrustaciones de diamantes y finos acabados personalizados.

Cada joya lleva grabado el escudo del club, el año del logro y el dorsal y nombre del futbolista correspondiente.

No estuvo Lionel Messi

La ceremonia reunió a varios de los artífices de la victoria 3-1 frente a Vancouver Whitecaps en la final, incluidos el uruguayo Luis Suárez y el mediocampista Rodrigo De Paul.

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Luis Suárez recibió el anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

Luis Suárez recibió el anillo de campeón de la MLS 2025 con Inter Miami

La única ausencia notable del evento fue la del capitán Lionel Messi, quien no pudo asistir debido a sus compromisos con la Messi Cup, torneo juvenil sub 16 en el que se encuentra plenamente involucrado.

Pese a no estar en la entrega, el legado del astro argentino estuvo presente junto al de sus compañeros en una condecoración que inmortaliza la temporada más gloriosa del club de Florida.

Para Suárez y el vestuario rosa, el anillo representa el cierre perfecto de un certamen inolvidable que consolidó al equipo en la cúspide del fútbol norteamericano.

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