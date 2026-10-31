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Rumbo a la gloria eterna: Conmebol confirmó el horario de la final entre Estudiantes y Palmeiras que se jugará en el Estadio Centenario

El máximo organismo del fútbol sudamericano determinó la hora en que jugarán los pincharratas del Cacique Medina, Muslera y otros uruguayos, ante los paulistas de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez; Rumbo a la gloria eterna: Conmebol confirmó el horario de la final entre Estudiantes y Palmeiras que se jugará en el Estadio Centenario

31 de octubre de 2026 13:29 hs
El trofeo de la Copa Libertadores&nbsp;

El trofeo de la Copa Libertadores 

@Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó el horario para la gran final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. El esperado choque que definirá al nuevo monarca continental se disputará el sábado 28 de noviembre a partir de la hora 17:00 sobre el mítico césped del Estadio Centenario de Montevideo.

El conjunto platense arriba al desenlace tras una heroica campaña en la que dejó en el camino a rivales de fuste, sellando su boleto a la definición en una infartante serie de semifinales frente a Flamengo resuelta desde los 12 pasos y con tres penales atajados por Fernando Muslera.

El broche de oro para el campeón: el impactante anillo que recibió Luis Suárez y las estrellas de Inter Miami por su título de la MLS

Eterno en la historia: Giorgian De Arrascaeta tendrá su estatua en la sede de Flamengo, luego de la decisión del club, y el futbolista se mostró conmovido

Una final muy esperada en el Estadio Centenario

Estudiantes de La Plata, tetracampeón de América, buscará alzar su quinta corona continental y reencontrarse con el trofeo que no conquista desde 2009.

Enfrente estará el poderoso Palmeiras de Brasil, equipo consolidado en la élite del fútbol sudamericano en los últimos años, que aseguró su lugar tras una reñida llave ante Fluminense.

El Verdao, que ya sabe lo que es levantar la copa en Montevideo tras su consagración en 2021 frente a Flamengo, aspira a sumar una nueva estrella internacional a su palmarés, en un plantel en el que juegan los uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.

Con el cronograma confirmado, la expectativa de los hinchas albirrojos se dispara de cara a lo que promete ser un masivo cruce del Río de la Plata.

La fiesta sudamericana ya tiene coordenadas exactas en busca de la gloria eterna.

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