"Yo jugué con tu papa, te conozco desde pequeño": Luis Suárez se encontró con el hijo de Glenn Johnson, su compañero en Liverpool

Luis Suárez protagonizó un gran momento este viernes en la Messi Cup , el torneo entre distintos equipos del mundo categoría sub 16 creado por el propio futbolista argentino en el predio de Inter Miami , y el uruguayo se encontró con el hijo de Glenn Johnson , futbolista con el que compartió equipo en el Liverpool .

El delantero uruguayo se acercó hasta el lugar en el que se congregaban los futbolistas juveniles del Chelsea para saludar y fotografiarse con el hijo de Glen Johnson , con quién compartió su etapa en los Reds durante 2011 y 2014 .

"Yo jugué con tu papá, te conozco desde pequeño" , le dijo el salteño al juvenil que se encuentra en Miami con la categoría Sub 16 del Chelsea de Inglaterra, se sacaron una foto con el celular de Luis Suárez para enviársela a Glenn.

Suárez y Johnson jugaron tres años juntos en el gigante de Inglaterra , desde el 2011 hasta el 2014 cuando el uruguayo se marchó al FC Barcelona . Durante aquel tiempo en Liverpool compartieron cancha durante 94 partidos, en el recordado paso del Pistolero por los Reds.

Luis Suárez en Liverpool

El vínculo entre ambos no solo fue estrecho dentro del campo de juego, sino que también tuvo instancias significativas fuera de la cancha. Johnson fue uno de los futbolistas que mostró su apoyo al salteño durante una de las etapas más duras de su carrera, cuando fue acusado de racismo por parte del lateral del Manchester United, Patrice Evra.

Johnson fue uno de los jugadores que se puso una remera con un mensaje de apoyo para Luis el 21 de diciembre de 2011, durante el calentamiento previo a un partido de la Premier League contra el Wigan Athletic, justo un día después de que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) sancionara al delantero uruguayo con ocho partidos de suspensión y una multa económica por el incidente con el polémico francés.