Una dupla inoxidable: Diego Forlán, técnico de la selección uruguaya, compartió almuerzo y anécdotas con el Kun Agüero

Diego Forlán se encontró con su viejo amigo, Sergio "Kun" Agüero, y compartieron una extensa charla en un almuerzo

Un reencuentro con aroma a gloria y nostalgia para los hinchas de Atlético de Madrid se dio en las últimas horas. Diego Forlán, actual director técnico de la selección uruguaya, hizo una pausa en su agenda para compartir un cálido almuerzo con su histórico socio en el ataque de Atlético de Madrid: el argentino Sergio "Kun" Agüero. La cita no tardó en revolucionar las redes sociales luego de que el exfutbolista albiceleste compartiera una postal de ambos en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Gran charla @diegoforlancorazo".

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La foto evoca de inmediato a una de las sociedades más temibles del fútbol europeo en los últimos tiempos. Juntos defendieron la camiseta de los colchoneros en casi 158 compromisos oficiales, forjando una química letal que se tradujo en números extraordinarios: fabricaron 37 tantos en combinación, repartidos en 14 goles del Kun tras habilitaciones del uruguayo y 23 festejos de Forlán a pase del atacante surgido en Independiente -al igual que el DT celeste-.

Un almuerzo de amigos Ese entendimiento dentro del área entre Diego Forlán y Sergio "Kun" Agüero fue el motor que impulsó a Atlético de Madrid a reconquistar el continente, coronándose campeones de la Europa League en la temporada 2009-10 y alzando luego la Supercopa de Europa en 2010.