Darwin Núñez metió una asistencia para Al-Diriyah, pero un penal polémico les complicó el partido; mirá el video

Al-Diriyah de Darwin Núñez sufrió un duro tropiezo este viernes en las primeras horas de la tarde uruguaya, al caer como local por 2-1 frente a Neom en el marco de la duodécima fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita. Pese al resultado adverso, el artiguense completó los 90 minutos y fue catalogado por la prensa árabe como uno de los futbolistas más destacados de su elenco, mostrándose participativo e incisivo durante todo el compromiso, además de brindar la asistencia para el gol de su equipo.
El inicio fue inmejorable para los dueños de casa. Apenas a los 16 minutos, el goleador de la selección uruguaya frotó la lámpara y brindó una precisa asistencia para que el senegalés Idrissa Gana Gueye decretara el 1-0.
Sin embargo, el trámite cambió de rumbo sobre el cierre de la etapa inicial: tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó un polémico penal que el atacante Said Benrahma canjeó por gol en el minuto 45+5 para estampar la igualdad.
Un segundo tiempo parejo, pero en el que no se le dio el gol a Darwin Núñez
En el complemento, Darwin Núñez contó con un par de chances claras para desnivelar la balanza, pero una combinación entre las intervenciones del arquero visitante y la falta de puntería en los metros finales le negaron el festejo personal.
Neom aprovechó su oportunidad a los 68 minutos, cuando el experimentado atacante francés Alexandre Lacazette -excompañero de Luciano Rodríguez en la institución- selló el 2-1 definitivo.
Aunque Al-Diriyah buscó el empate con insistencia hasta el pitazo final, el marcador no volvió a moverse y el conjunto del atacante uruguayo se quedó con las manos vacías en casa, y se encuentra en la octava posición entre 18 clubes.