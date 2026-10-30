Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez metió una asistencia para Al-Diriyah, pero un penal polémico les complicó el partido; mirá el video

El goleador de la selección uruguaya fue uno de los mejores de su equipo, pero esta vez no pudo alcanzar el gol, y el elenco se resintió

30 de octubre de 2026 14:06 hs

Al-Diriyah de Darwin Núñez sufrió un duro tropiezo este viernes en las primeras horas de la tarde uruguaya, al caer como local por 2-1 frente a Neom en el marco de la duodécima fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita. Pese al resultado adverso, el artiguense completó los 90 minutos y fue catalogado por la prensa árabe como uno de los futbolistas más destacados de su elenco, mostrándose participativo e incisivo durante todo el compromiso, además de brindar la asistencia para el gol de su equipo.

El inicio fue inmejorable para los dueños de casa. Apenas a los 16 minutos, el goleador de la selección uruguaya frotó la lámpara y brindó una precisa asistencia para que el senegalés Idrissa Gana Gueye decretara el 1-0.

Sin embargo, el trámite cambió de rumbo sobre el cierre de la etapa inicial: tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó un polémico penal que el atacante Said Benrahma canjeó por gol en el minuto 45+5 para estampar la igualdad.

Un segundo tiempo parejo, pero en el que no se le dio el gol a Darwin Núñez

En el complemento, Darwin Núñez contó con un par de chances claras para desnivelar la balanza, pero una combinación entre las intervenciones del arquero visitante y la falta de puntería en los metros finales le negaron el festejo personal.

Abel Hernández se metió en los titulares de Peñarol para enfrentar a Wanderers por el Torneo Clausura; mirá el equipo que probó Diego Aguirre

El representante de Ronald Araujo habla claro sobre su futuro a la espera del partidazo ante Arsenal, el líder de la Premier League: "Está feliz en Liverpool"

Neom aprovechó su oportunidad a los 68 minutos, cuando el experimentado atacante francés Alexandre Lacazette -excompañero de Luciano Rodríguez en la institución- selló el 2-1 definitivo.

Aunque Al-Diriyah buscó el empate con insistencia hasta el pitazo final, el marcador no volvió a moverse y el conjunto del atacante uruguayo se quedó con las manos vacías en casa, y se encuentra en la octava posición entre 18 clubes.

Las más leídas

"Es triste y frustrante": la uruguaya Julia Paternain habló del dopaje de la medalla de oro en el Mundial de Tokio antes de correr la Maratón de Nueva York como elite

Héctor Assir sobre el proyecto del Parque Roosevelt: "Somos la federación de básquetbol más antigua de Sudamérica y no tenemos un estadio; este es el momento"

Alfonso "Pacha" Espino fue separado del plantel de Racing de Avellaneda por un acto de indisciplina con Sebastián Saja

Proponen cambios para la temporada 2027 del fútbol uruguayo: 11 meses de actividad, Torneo Inicial, Apertura y Clausura y dos períodos de licencias

Temas

Darwin Núñez Al-Diriyah

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos