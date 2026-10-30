Darwin Núñez metió una asistencia para Al-Diriyah, pero un penal polémico les complicó el partido; mirá el video

Al-Diriyah de Darwin Núñez sufrió un duro tropiezo este viernes en las primeras horas de la tarde uruguaya, al caer como local por 2-1 frente a Neom en el marco de la duodécima fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita. Pese al resultado adverso, el artiguense completó los 90 minutos y fue catalogado por la prensa árabe como uno de los futbolistas más destacados de su elenco, mostrándose participativo e incisivo durante todo el compromiso, además de brindar la asistencia para el gol de su equipo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El inicio fue inmejorable para los dueños de casa. Apenas a los 16 minutos, el goleador de la selección uruguaya frotó la lámpara y brindó una precisa asistencia para que el senegalés Idrissa Gana Gueye decretara el 1-0.

Sin embargo, el trámite cambió de rumbo sobre el cierre de la etapa inicial: tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó un polémico penal que el atacante Said Benrahma canjeó por gol en el minuto 45+5 para estampar la igualdad.

Un segundo tiempo parejo, pero en el que no se le dio el gol a Darwin Núñez En el complemento, Darwin Núñez contó con un par de chances claras para desnivelar la balanza, pero una combinación entre las intervenciones del arquero visitante y la falta de puntería en los metros finales le negaron el festejo personal.