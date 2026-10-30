La historia de Ahmed Njankouo, hijo del camerunés Mustafá: sueña con el ascenso en River, llegar a la selección uruguaya y quedó impresionado con Diego Forlán

Hijo de Mustafá —aquel futbolista camerunés que llegó a Montevideo 2005, jugó hasta 2011 y echó raíces en Uruguay—, Ahmed Njankouo construyó su propio camino en Montevieo. Con 19 años y 1,94 metros de estatura, el defensor central derecho estuvo en Quedó Picando, en el streaming de El Observador, y repasó su presente en River Plate , su pasaje en la selección sub 20 de Uruguay que disputó los Juegos Odesur, cómo vivió la experiencia de ser dirigido por Diego Forlán en el Complejo de la AUF y sus metas de cara al futuro.

Formado desde los 11 años en los darseneros, club en el que actualmente compite en Cuarta división bajo la conducción de Luis Romero y alterna entrenamientos con el plantel principal, Ahmed tiene las prioridades claras: “ Mi primer objetivo es ganarme un lugar en River , hacerme el lugar, jugar y estaría muy lindo lograr ascender con River a Primera . Es la meta y tarde o temprano va a llegar”.

Luego apunta a dar un salto al exterior y le gustaría competir en Argentina, Francia o España.

Enseguida apuntó PSG como un lugar al que le gustaría llegar en algún momento de su carrera.

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Ahmed Njankouo, zaguero de River Plate convocado a la selección de Uruguay sub 20 @cariverplateuru

En la charla abordó cuáles son sus mayores virtudes: “La velocidad, la agresividad en la marca bien entendida y el juego aéreo. Todos los atributos defensivos”. Sin embargo, mantiene una profunda autocrítica: su pierna hábil es la derecha y reconoce que debe pulir el manejo de su perfil zurdo, "debo trabajar un poquito más; mi padre me corrige para que mejore”.

Confesó que ve mucho fútbol, que le gusta mirar sus actuaciones para corregir y que se proyecta como director técnico.

Su desembarco en la selección sub 20 que disputó los Juegos Odesur en setiembre en Santa Fe llegó casi por sorpresa debido a que no estuvo en la primera lista definitiva del entrenador Santiago Espasandín y se sumó luego de la decisión de algunos clubes de no ceder futbolistas. Disputó los tres partidos que jugó la selección en ese torneo.

Ahmed puede defender a Uruguay o a Camerún, porque tiene la doble nacionalidad, pero cuando fue consultado sobre a qué combinado elegiría no dudó: “Para mí no es opción. Es Uruguay o Uruguay. Es lo lógico defender el lugar donde naciste, tu país y tus raíces”. Mirando a largo plazo, confesó: “Es un objetivo a futuro pelear un lugar en la selección mayor”.

Ahmed Njankouo en la selección sub 20 para los Odesur

En el Complejo de la AUF coincidió con Forlán, entrenador de la selección sub 20 y en forma interina de la mayor, sobre quien valoró el fuerte impacto anímico que generó verlo en persona: “Fue una locura cuando lo vi el primer día, se acercó y me saludó por mi nombre. Al ser la figura que es y lo que representa para el fútbol uruguayo, es un envío anímico; esa motivación y admiración le puede aportar bastante a Uruguay”.

Con los pies en la tierra y dos materias pendientes para culminar el liceo, Ahmed se enfoca en su crecimiento que cada semana transcurre en los entrenamientos de la selección y en los de River Plate.

Aquí podés ver la entrevista completa: