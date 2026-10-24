Miguel Merentiel, reservado por Diego Forlán, será titular en Boca Juniors en el clásico ante Independiente

Miguel Merentiel, quién integra la nómina de reservados por Diego Forlán para la fecha FIFA de noviembre de la selección uruguaya, apunta a ser nuevamente titular en Boca Juniors este domingo cuando enfrente a Independiente de Avellaneda, en la busca de seguir con el envión anímico y mantener su racha goleadora.
El delantero uruguayo viene de marcar un gol frente a Vasco Da Gama en el Maracaná, en una noche en la que el equipo dirigido por el Vasco Aruabarrena remontó la serie y ganó 3-1 para así clasificar a la final de la Copa Sudamericana, en dónde se medirá el próximo 21 de noviembre a Atlético Mineiro.
De esta manera, Merentiel fue titular en 7 de los últimos 10 compromisos de Boca Juniors en todas la competencias y marcó 5 goles en ese mismo lapso de partidos.
A su vez, el otro uruguayo del equipo, el lateral derecho Leandro Lozano, también irá desde el inicio el próximo domingo ante Independiente.
Boca Juniors, peleando por cuatro frentes distintos
El Xeneize entra en la recta final del año en el que está a seis partidos de poder lograr 3 títulos: final de Copa Sudamericana, semifinales de Copa Argentina, y tres partidos para sumar más puntos en la tabla anual y ser campeón de liga. Además, está dentro de los 8 que clasifican a los playoff del Torneo Clausura, por lo que puede ser un título más.
Por eso Arruabarrena, con pasado en Nacional, no baja la intensidad y pretende poner lo mejor con muy pocas modificaciones para visitar a Independiente de Avellaneda, teniendo en cuenta que el próximo domingo 1 de noviembre recibe a River Plate en La Bombonera.
El gol de Miguel Merentiel en la victoria de Boca Juniors contra Vasco da Gama
Foto: AFP
Con el objetivo de mantener la punta en la tabla anual, el Vasco planifica una formación con mayoría de titulares para la fecha 14 del Torneo Clausura en Avellaneda: Leandro Paredes y Lautaro Blanco serían los únicos resguardados.
El once de Boca Juniors estaría conformado de la siguiente manera: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
¿Cuándo juega Boca Juniors vs Independiente y dónde verlo en vivo?
Boca Juniors visita a Independiente de Avellaneda este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.