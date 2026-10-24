Miguel Merentiel, reservado por Diego Forlán, será titular en Boca Juniors en el clásico ante Independiente

Miguel Merentiel , quién integra la nómina de reservados por Diego Forlán para la fecha FIFA de noviembre de la selección uruguaya , apunta a ser nuevamente titular en Boca Juniors este domingo cuando enfrente a Independiente de Avellaneda , en la busca de seguir con el envión anímico y mantener su racha goleadora.

El delantero uruguayo viene de marcar un gol frente a Vasco Da Gama en el Maracaná , en una noche en la que el equipo dirigido por el Vasco Aruabarrena remontó la serie y ganó 3-1 para así clasificar a la final de la Copa Sudamericana , en dónde se medirá el próximo 21 de noviembre a Atlético Mineiro.

De esta manera, Merentiel fue titular en 7 de los últimos 10 compromisos de Boca Juniors en todas la competencias y marcó 5 goles en ese mismo lapso de partidos.

A su vez, el otro uruguayo del equipo, el lateral derecho Leandro Lozano , también irá desde el inicio el próximo domingo ante Independiente.

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Boca Juniors, peleando por cuatro frentes distintos

El Xeneize entra en la recta final del año en el que está a seis partidos de poder lograr 3 títulos: final de Copa Sudamericana, semifinales de Copa Argentina, y tres partidos para sumar más puntos en la tabla anual y ser campeón de liga. Además, está dentro de los 8 que clasifican a los playoff del Torneo Clausura, por lo que puede ser un título más.

Por eso Arruabarrena, con pasado en Nacional, no baja la intensidad y pretende poner lo mejor con muy pocas modificaciones para visitar a Independiente de Avellaneda, teniendo en cuenta que el próximo domingo 1 de noviembre recibe a River Plate en La Bombonera.

El gol de Miguel Merentiel en la victoria de Boca Juniors contra Vasco da Gama Foto: AFP

Con el objetivo de mantener la punta en la tabla anual, el Vasco planifica una formación con mayoría de titulares para la fecha 14 del Torneo Clausura en Avellaneda: Leandro Paredes y Lautaro Blanco serían los únicos resguardados.

El once de Boca Juniors estaría conformado de la siguiente manera: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Independiente y dónde verlo en vivo?

Boca Juniors visita a Independiente de Avellaneda este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.