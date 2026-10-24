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Así quedaron Peñarol y Nacional rumbo al Mundial de Clubes 2029, tras la derrota de Flamengo en Copa Libertadores

El ranking Conmebol, que determina la clasificación para el Mundial de Clubes, tuvo actualizaciones y así quedaron Peñarol y Nacional

24 de octubre de 2026 9:26 hs
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla junto al trofeo del Mundial de Clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla junto al trofeo del Mundial de Clubes

EFE

La clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029 ya comenzó y tuvo actualizaciones en la parte de arriba luego de la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026 y la eliminación de Flamengo, que ya tiene asegurado su lugar en el torneo. Así están Peñarol y Nacional.

De mantenerse el formato de 32 equipos de la primera edición, Sudamérica tendrá seis representantes en el próximo Mundial de Clubes: los cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más otros dos que ingresen por ranking Conmebol.

El criterio de puntos del ranking de Conmebol

El funcionamiento del ranking se mantiene respecto al de la primera competencia: los clubes acumulan puntos a partir de la fase de grupos de la Libertadores: tres unidades por acceder a esa instancia, otras tres por cada partido ganado, una por empate y tres extra por avanzar de ronda.

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Al final del ciclo 2025–2028, los dos mejor posicionados en la tabla general que no hayan clasificado como campeones obtendrán su boleto directo al Mundial de Clubes.

En este momento, Palmeiras y Estudiantes de La Plata son los equipos que en este momento ocuparían los dos cupos de ranking, pero curiosamente uno será campeón en esta edición, por lo que se metería Liga de Quito.

Hay una regla clave: ningún país puede tener más de dos representantes, excepto que se trate de campeones. Eso significa que, si Brasil suma una vuelta olímpica más entre 2026 y 2028, ningún otro conjunto podría clasificar por ranking, sin importar que deba hacerlo debido a su posición en la tabla.

Así están Peñarol y Nacional en el ranking

Un detalle a tener en cuenta es que, en el caso de Nacional, se ubica en la tercera posición de la tabla anual del fútbol uruguayo y todavía no tiene asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores, por lo que en ese caso perdería terreno para sumar puntos.

  1. Flamengo (clasificado): 83 puntos
  2. Palmeiras 82 puntos
  3. Estudiantes (LP): 62 puntos
  4. Liga de Quito: 61 puntos
  5. Independiente del Valle: 40 puntos
  6. Racing: 35 puntos
  7. Cerro Porteño: 34 puntos
  8. Fluminense: 28 puntos
  9. Peñarol: 26 puntos
  10. Corinthians: 25 puntos
  11. San Pablo: 25 puntos
  12. Independiente Rivadavia: 24 puntos
  13. Platense: 24 puntos
  14. Vélez: 24 puntos
  15. River: 23 puntos
  16. Nacional: 21 puntos
  17. Botafogo: 21 puntos
  18. Libertad: 20 puntos
  19. Rosario Central: 20 puntos

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