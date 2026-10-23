"Yo iba a ir a Peñarol": Fernando Muslera recordó cómo se dio su llegada a Estudiantes de La Plata y dijo que "los destinos están escritos"

Entre las varias declaraciones que hizo tras ser figura de Estudiantes de La Plata en la victoria ante Flamengo para pasar a la final de la Copa Libertadores, Fernando Muslera recordó cómo se dio su llegada al equipo argentino tras no firmar con Peñarol.

El golero de 39 años tuvo una de las mejores noches de su carrera, tal como indicó , este jueves al tapar tres penales en la definición de la semifinal en Maracaná.

Tras el emocionante momento, Muslera habló en zona mixta y contó cómo se dio su llegada a Estudiantes, club con el que jugará la final de la Libertadores el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

“Yo creo que los destinos están escritos, ¿no? Pero no importa, vamos a dejarla ahí”, comentó ante la consulta de si se imaginaba estar en la definición.

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“No, sin duda que no. Primero, porque lo hice público en su momento, no era mi idea venir al fútbol argentino. Yo iba a Peñarol en su momento, o sea, fui claro. Después, por circunstancias que ya fueron públicas de parte de ellos, también no se dio”, comentó.

Fernando Muslera le ataja a Jorginho Foto: Mauro Pimentel/AFP

El arquero había manifestado que al finalizar su ciclo en Galatasaray de Turquía su intención era jugar en Peñarol porque su madre era hincha aurinegra, pero en la negociación, al ver que no había avances con los aurinegros, surgió la opción de Estudiantes y en 72 horas cerró su fichaje.

Por su parte, en filas carboneras señalaron que hicieron todo lo que el jugador pidió para su llegada. "Si Fernando Muslera no viene, no quiero que se le cargue a Peñarol. Peñarol le dio la oferta económica que pidió, Peñarol se tragó que le cambiaran condiciones y siguió. Quiero dejar bien claro: Peñarol le ofreció todo lo que pidió. Ojalá venga con nosotros", dijo el presidente Ignacio Ruglio.

Su tercera Libertadores y con final

“Me toca vivir tres Libertadores, una con Nacional, una con Estudiantes y ahora esta. Y la verdad que estar en una final, o sea, yo llegué hasta cuartos nomás, en Montevideo, con mis amigos, con mi familia, que ya me escribe todo el mundo, ¿viste? No sé, se tiene que dar así. Es muy fuerte”, comentó.

Muslera también tuvo palabras de agradecimiento para Estudiantes y sus hinchas.

El festejo de Fernando Muslera en Maracaná Foto: AFP

“Más que nada lo que agradezco yo y valoro es a la gente de Estudiantes, los valores de este club. Que uno capaz que los escucha, o por conocidos, pero... Yo me siento tan identificado. Y estuve 14 años en Turquía, nací y estuve en Uruguay, no jugué nunca en el fútbol argentino y la verdad que me pone feliz formar parte de este club, de esta mentalidad y que no importe nada lo que haya enfrente sino que las batallas vengan siempre con el pecho inflado”.