"No se merecía irse del fútbol de esa manera": Juan Sebastián Verón reveló sus charlas con Muslera durante el Mundial y espera que siga "un tiempo más" en Estudiantes

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón , dijo que espera que el golero uruguayo Fernando Muslera siga “un tiempo más” en el club, luego de ser figura ante Flamengo al avanzar a la final de la Copa Libertadores y ante la posibilidad de que deje el fútbol a fin de año.

Además, Verón contó que tuvo charlas con el golero luego de las malas actuaciones que tuvo con la selección uruguaya en el pasado Mundial 2026.

“Yo con Fernando hablé mucho después del Mundial, durante también. Y sé lo que es pasar por un momento así”, dijo “la Bruja” , quien fue muy cuestionado en Argentina por su Mundial 2002.

“Entonces, como tener, no sé si revancha, llamarlo revancha, pero sí una oportunidad más, darse una oportunidad más” señaló. “Él no se merecía irse del fútbol de esa manera. Yo creo que el jugador se tiene que retirar, el que pueda, dentro de la cancha y él obviamente con la historia que tiene.

El Cacique Medina se rindió ante Fernando Muslera y recordó una charla que tuvo luego del Mundial 2026

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“Y el tiempo también le dio la razón, en definitiva demuestra lo que es. Y esto del fútbol ¿no? De iniciar tu carrera en un lugar y terminarlo en el mismo lugar que lo iniciaste”, agregó Verón.

El festejo de Fernando Muslera en Maracaná Foto: AFP

El presidente de Estudiantes también fue consultado por el pedido de algunos compañeros de Muslera para que siga un tiempo más en el club.

“Esas cosas son muy personales y particulares, y la realidad que dependerá obviamente mucho de él. Ojalá que sí, ojalá que lo pueda rever y lo podamos tener un tiempo más”, señaló.

“Pero yo creo que es disfrutarlo este tiempo. Y que él también, porque no es fácil llegar al lugar que se llega y sobre todo tener la oportunidad de jugar una final tan importante. Así que la decisión que tome nosotros la vamos a acompañar y esperando que pueda pensarlo un poquito más”, dijo Verón.