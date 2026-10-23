El Cacique Medina se rindió ante Fernando Muslera y recordó una charla que tuvo luego del Mundial 2026

El entrenador uruguayo Alexander Cacique Medina se rindió ante la actuación de Fernando Muslera en el Maracaná , luego de su extraordinaria actuación y tras atajar tres penales en la serie para llevar a Estudiantes de la Plata a la final de la Copa Libertadores eliminando al Flamengo , y recordó el intercambio de mensajes que tuvo tras el Mundial 2026 .

Después del 0-0 en los dos partidos y del triunfo por 3-2 en la definición por penales, Alexander Medina destacó la entrega de sus futbolistas y tuvo palabras especiales para Fernando Muslera , una de las figuras de la serie, revelando la charla que tuvo luego del último partido de la fase de grupos, entre la selección uruguaya y España.

El entrenador del Pincha respaldó al arquero uruguayo, quien había quedado en el centro de las críticas tras su error en el partido ante España durante el Mundial, y contó cómo acompañó al futbolista después de aquel episodio, destacando la importancia que tuvo su actuación para alcanzar la final de la Copa Libertadores.

"Después de lo que le pasó en el Mundial, enseguida me escribe de lo que le pasó en ese último partido. Le hablé de que teníamos que dejar pasar unos días. Después lo convencimos, él se convenció de que acá es muy querido, acá lo apreciamos mucho, como persona primero que nada y después como arquero ", mencionó en primera instancia.

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Posteriormente, Medina agregó: "Le ha dado mucho a Estudiantes de La Plata. Hoy, si estamos en una final, es producto de la gran actuación de él".

Fernando Muslera, figura en Estudiantes vs Flamengo en Maracaná Foto: AFP

Más allá del reconocimiento a Muslera, Medina destacó la dimensión del triunfo ante el Flamengo: "Fue un triunfo importante en nuestra historia. Fue una noche en la que pasó de todo. Son cosas que van marcando el desarrollo del partido de forma negativa y el equipo lo soportó", expresó.

"Las decisiones son muy complejas porque la toma de decisiones puede determinar un partido. Veía que el equipo estaba bien. Los jugadores me dieron el corazón y pudimos soportarlo con mucha entrega", sostuvo.

Por último, más allá de la importancia del triunfo y de la felicidad, bajó un poco la espuma y dijo que "todavía no ganamos nada". "Si hoy estamos en la final es porque las cuatro patas del club están bien alineadas. A partir de ahí estamos viviendo un camino muy lindo. A veces el camino es la recompensa, todavía no conquistamos absolutamente nada, pero quién nos quita lo vivido", sentenció.