Fernando Muslera se vistió de héroe, atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores: Flamengo eliminado

Estudiantes de La Plata venció 3-2 por penales este jueves a Flamengo en Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores con el golero uruguayo Fernando Muslera como la figura consular del partido al atajar tres ejecuciones del club brasileño.

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El partido, arbitrado por Gustavo Tejera, terminó 0-0, igual que en la ida. Por eso fueron a los penales y ahí Estudiantes ganó 3-2.

Giorgian De Arrascaeta abrió la tanda con gol, luego de abrazarse con Muslera e intercambiar palabras de aliento mutuo con el uruguayo.

Con la serie 1-1, Muslera le atajó el primero, a Jorginho, luego a Lucas Paquetá y finalmente a Bruno Henrique.

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz, quien luego tuvo antidopaje pese a no jugar en Flamengo ante Estudiantes; mirá los videos

Copa Libertadores: la arenga del Cacique Medina a Fernando Muslera antes del penal errado de Corinthians, y su alocado festejo tras la clasificación de Estudiantes

¡¡NANDO LE TAPÓ EL PENAL A JORGINHO Y ESTUDIANTES TOMA VENTAJA EN LA TANDA!!



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¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná...



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Tiago Palacios, ex Montevideo City Torque, y futbolista con presencia en selección uruguaya, anotó el suyo con potente remate.

Alexander Medina es el técnico de Estudiantes y vuelve a demostrar su gran capacidad como entrenador.