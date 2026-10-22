Estudiantes de La Plata venció 3-2 por penales este jueves a Flamengo en Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores con el golero uruguayo Fernando Muslera como la figura consular del partido al atajar tres ejecuciones del club brasileño.
Fernando Muslera se vistió de héroe, atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores: Flamengo eliminado
Fernando Muslera se hizo enorme en la tanda de penales de Estudiantes y el Pincharrata eliminó a Flamengo para meterse en la final de la Copa Libertadores