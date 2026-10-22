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El Observador / Copa Libertadores / A LA FINAL

Fernando Muslera se vistió de héroe, atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores: Flamengo eliminado

Fernando Muslera se hizo enorme en la tanda de penales de Estudiantes y el Pincharrata eliminó a Flamengo para meterse en la final de la Copa Libertadores

22 de octubre de 2026 23:50 hs
Fernando Muslera le ataja a Jorginho

Fernando Muslera le ataja a Jorginho

Foto: Mauro Pimentel/AFP

Estudiantes de La Plata venció 3-2 por penales este jueves a Flamengo en Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores con el golero uruguayo Fernando Muslera como la figura consular del partido al atajar tres ejecuciones del club brasileño.

El partido, arbitrado por Gustavo Tejera, terminó 0-0, igual que en la ida. Por eso fueron a los penales y ahí Estudiantes ganó 3-2.

Giorgian De Arrascaeta abrió la tanda con gol, luego de abrazarse con Muslera e intercambiar palabras de aliento mutuo con el uruguayo.

Con la serie 1-1, Muslera le atajó el primero, a Jorginho, luego a Lucas Paquetá y finalmente a Bruno Henrique.

Copa Libertadores: la arenga del Cacique Medina a Fernando Muslera antes del penal errado de Corinthians, y su alocado festejo tras la clasificación de Estudiantes

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz, quien luego tuvo antidopaje pese a no jugar en Flamengo ante Estudiantes; mirá los videos

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Tiago Palacios, ex Montevideo City Torque, y futbolista con presencia en selección uruguaya, anotó el suyo con potente remate.

Alexander Medina es el técnico de Estudiantes y vuelve a demostrar su gran capacidad como entrenador.

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