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La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz, quien luego tuvo antidopaje pese a no jugar en Flamengo ante Estudiantes; mirá los videos

Tras el partido, los futbolistas compartieron un momento de charlas al que también se sumó el argentino Lucas Alario; mirá el video

16 de octubre de 2026 9:03 hs

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz

El partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, con empate 0-0 este jueves en Argentina, tuvo un divertido reencuentro entre los uruguayos Fernando Muslera, golero del equipo local, y Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, quienes fueron suplentes en los cariocas.

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz

Tras el partido, los futbolistas compartieron un momento de charlas al que también se sumó el argentino Lucas Alario.

De la Cruz le dijo algo a Muslera que lo hizo reaccionar, siempre entre risas, como también a Alario, su excompañero en River Plate.

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz

La divertida charla, con bromas, de Muslera, Varela y De la Cruz

Además, siempre en tono de bromas, hubo un empujón de Varela a Muslera, para luego terminar con un abrazo.

Los futbolistas uruguayos volverán a verse las caras en la revancha que se jugará el jueves próximo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

De la Cruz al antidopaje

Pese a no haber jugado, como tampoco lo hizo Varela, en una decisión que fue explicada por el entrenador de Flamengo Leonardo Jardim, De la Cruz salió sorteado y tuvo que ir al control antidopaje.

Nicolás De la Cruz en el control antidopaje

Nicolás De la Cruz en el control antidopaje

Así se lo pudo ver en un video que fue filmado por uno de sus compañeros mientras los médicos le dan las indicaciones.

Nico De la Cruz al antidopaje tras Estudiantes vs Flamengo

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