Sin "baixinhos": el DT de Flamengo explicó por qué no puso a Guillermo Varela ni a Nicolás De la Cruz en el empate ante Estudiantes por Copa Libertadores

Flamengo , vigente campeón de la Copa Libertadores, empató este jueves 0-0 de visita ante Estudiantes en La Plata y quedó a un paso de volver a la final del torneo, que será nuevamente entre equipos brasileños si elimina al elenco argentino en el Maracaná dentro de siete días.

El vencedor de la serie se medirá en la final de la Libertadores, el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, contra el ganador de la llave entre Palmeiras y Fluminense.

En el conjunto carioca fueron suplentes y no ingresaron los uruguayos Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz , mientras que Giorgian De Arrascaeta fue baja por su fractura de muñeca .

En tanto, en el local Estudiantes, del DT Alexander Medina , fueron titulares Fernando Muslera y Tiago Palacios, mientras que Gabriel Neves fue baja también por fractura de muñeca.

La Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y no podrá jugar ante Flamengo; Estudiantes acudirá al TAS

Un ida y vuelta inesperado: tras el no de la AFA a Estudiantes, Marcos Rojo convenció a Chiqui Tapia y jugará por la Copa Libertadores ante Flamengo

Sin “baixinhos”

Tras el partido, el DT de Flamengo, Leandro Jardim, explicó por qué no le dio ingreso a algunos jugadores del plantel que consideró “baixinhos” o bajitos, al considerar que no tenían altura para este tipo de encuentros, y mencionó a Varela, quien mide 1,73 metros, y, sin nombrarlo, incluyó a De la Cruz, que mide 1,67.

“Competimos porque igualamos algunas situaciones de duelos aéreos. Perdimos un poco de calidad técnica. A veces, en el fútbol, no pueden jugar todos los bajitos. Me gustaría que los bajitos fueran altos, pero no, son bajitos. Y en este tipo de partidos, a veces no es posible contar con todos ellos”, señaló.

“Hoy, por ejemplo, si hubiera tenido que incluir a Varela o a otros dos jugadores, habría podido hacerlo; pero habríamos perdido en el juego aéreo —en saques de esquina o saques de banda—, y el rival es especialista en eso, especialmente aquí, en su casa. He visto muchos partidos en Argentina, y quien renuncia a tener un equipo equilibrado termina sufriendo mucho en este tipo de jugadas: juegas mejor, pero pierdes en las acciones a balón parado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

Estudiantes 0-0 Flamengo, empate en La Plata

"El análisis no es positivo porque no ganamos, pero el equipo lo hizo muy bien. Se jugó como queríamos, pero nos faltó eficacia, aunque tuvimos las mejores posibilidades. Quedan 90 minutos para pasar la serie", destacó el entrenador del Pincha, Alexander Medina.

Este jueves en el estadio UNO, en La Plata, Estudiantes fue más ambicioso y, a pesar de mostrar poca claridad, generó las principales situaciones para quedarse con la victoria.

Pero Flamengo resistió y se llevó un empate que lo deja en inmejorable posición para seguir en busca de su quinto título de Libertadores, tras los ganados en 1981, 2019, 2022 y 2025.

Alexander Cacique Medina en el encuentro entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de la Copa Libertadores Foto: EFE

"Gran parte del partido requirió una presencia física muy grande en los duelos de pelota parada. En algunos aspectos mejoramos, pero perdimos calidad técnica", aseguró el director técnico del Fla, Leonardo Jardim.

En un partido repleto de faltas, Flamengo tuvo más la pelota, se mantuvo cauteloso y no se dejó tentar por un Estudiantes que mostró más ambición en la primera parte.

"Creo que el equipo estuvo a la altura, este grupo está enfocado en el objetivo. Va a ser difícil, pero vamos a lucharla (en la revancha). Nosotros también nos hacemos fuertes de visitante e iremos a buscar la clasificación allá", expresó el delantero y capitán del equipo local, Guido Carrillo.

El Pincha solo inquietó el arco de Agustín Rossi con la pelota parada y dos cabezazos de Carrillo, mientras que el Fla se dedicó a taparle los circuitos al local y especuló sin pisar el área contraria, al punto de no realizar ni un solo disparo entre los tres palos del uruguayo Fernando Muslera.

"Fue un partido típico de Libertadores, sabíamos que no iba a ser fácil, contra un equipo muy físico como Estudiantes", expresó el golero del Fla.

Flamengo pareció irse con la sensación de haber hecho un buen negocio para definir la llave el jueves próximo en el estadio Maracaná.

"Nos vamos con la serie abierta, y con un resultado que nos sirve para tratar de cerrar la serie en casa, con nuestra gente", destacó Rossi.

Palmeiras asalta el Maracaná, pero Flu sigue vivo

El miércoles, en el inicio de las semifinales, Palmeiras tomó ventaja al vencer 2-1 al Fluminense en el Maracaná, donde el equipo carioca descontó en el tiempo añadido para llegar vivo a la vuelta de la próxima semana.

El argentino José Manuel "Flaco" López abrió el marcador en el minuto 45 y Marlon Freitas amplió la diferencia a los 85', pero el juvenil Wesley Natã, de 18 años, descontó de cabeza a los 90+3' y mantuvo al Flu en la pelea por un lugar en la final de la Copa.

Palmeiras, campeón continental en 1999, 2020 y 2021, buscará sellar la clasificación el miércoles en su casa, el NuBank Parque de Sao Paulo.

En la revancha, Estudiantes será el único obstáculo para que la Copa Libertadores vuelva a quedarse en Brasil, una costumbre que se ha mantenido en las últimas siete ediciones, desde la conquista de River Plate en 2018.