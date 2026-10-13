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Giorgian de Arrascaeta mostró cómo avanza su recuperación de la fractura de muñeca que sufrió con la selección uruguaya

El uruguayo se fracturó la muñeca izquierda tras resbalarse en una jugada del partido ante Corea, disputado el 28 de setiembre

13 de octubre de 2026 15:47 hs

Así avanza la recuperación de Giorgian de Arrascaeta

Video: TikTok

Giorgian de Arrascaeta continúa con su recuperación de la fractura de muñeca que sufrió en el amistoso de la selección uruguaya contra Corea del Sur, que lo dejó afuera de las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo.

De Arrascaeta se fracturó la muñeca izquierda tras resbalarse en una jugada del partido ante Corea, disputado el 28 de setiembre, y fue operado con éxito cuatro días después en Brasil, en una intervención que contó con la presencia de médicos del Flamengo.

El equipo no dio detalles de los plazos de recuperación pero es estima que estará entre seis y ocho semanas de baja.

En ese lapso se perderá las semifinales de la Copa Libertadores que Flamengo disputará en la segunda quincena de este mes ante Estudiantes de La Plata, además de varias fechas del Brasileirao.

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Este lunes el futbolista uruguayo mostró cómo avanza su recuperación con un video de su cuenta oficial de TikTok.

Giorgian mostró los masajes que le realiza un funcionario del Flamengo en la zona del brazo, que también se encarga de aplicar laseroterapia en la zona.

Además, el uruguayo mostró cómo quedó su muñeca, con varios puntos de sutura producto de la operación que se realizó dos semanas atrás.

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