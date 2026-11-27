La relación entre oferta creciente de vacunos y demanda más moderada de la industria acentúa el ajuste para los precios del ganado gordo , con un mercado climático que también pesa sobre los negocios de reposición , a la vez que la exportación de carne vacuna alcanzó un máximo de US$ 6.700 por tonelada en la última semana.

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En una primavera con el fenómeno de El Niño anunciado -pero con pocas lluvias- y con una industria abastecida de ganados al menos por los primeros 10 días de diciembre se transitó una tercera semana de bajas en las propuestas de precios.

Un consignatario consultado señaló que se ha enlentecido la concreción de negocios -algo más ágiles para el novillo pesado que para la vaca-, con entradas a frigorífico que van de la primera a la segunda semana de diciembre.

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La falta de agua en cada vez más zonas del país, en particular en el este, lleva a los productores a ajustar las cargas en los campos y se genera algo más de presión vendedora.

Las plantas que están buscando negocio spot pueden tener cargas un poco más cortas, comentó el operador.

“Si a la industria yo le vendo una vaca a US$ 5,20 me las cargan mañana, pero si quiero US$ 5,40 a US$ 5,50 me pasan carga para el 15 de diciembre”, dijo el consignatario, quien avizora un faltante de ganado más adelante.

Faena de vacunos: la más baja en cinco semanas

Terminó la faena con destino a cuota y, si bien la participación de ganado de corrales sigue siendo importante, el último dato de faena fue el más bajo de las últimas cinco semanas con 45.191 vacunos, con los novillos volviendo a liderar sobre las hembras.

El paro de actividades en dos plantas de Minerva, BPU y Canelones, sobre el final de la semana pasada también puede haber influido en la reducción del número total.

Noviembre cerrará entre 10% y 15% por abajo del mismo mes de 2025 y en el total de 2026 se estima que la fana caerá en unas 320.000 cabezas en comparación al año pasado.

Exportación sin techo

Mientras se dan estas bajas en el mercado ganadero, los precios se exportación siguen marcando máximos para la carne vacuna.

En los últimos 30 días móviles la tonelada embarcada alcanzó un precio inédito de US$ 6.700, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Más allá del efecto alcista que generan los embarques a Europa de cortes enfriados dentro de la cuota 481, se consolida la firmeza.

Estados Unidos se despega como el principal destino en lo que va de noviembre, seguido por China y en tercer lugar, muy cerca, la Unión Europea.

Desde Brasil se señala una intención de ajuste en los precios de la carne por parte de importadores chinos aprovechando la devaluación del real que favorece la competitividad brasileña.

Clima modera precios de reposición

El mercado de reposición también acusa el golpe de la demora de las lluvias y la disminución de la oferta forrajera: presiona la oferta y aumenta la cautela en la demanda.

Los valores han ajustado y las pretensiones de precios que se percibían en los vendedores unas semanas atrás ya no son tales, en un final de noviembre que plantea una moderación del mercado.

Algunos productores están aprovechando el ajuste de precios para concretar negocios.

Esta semana en el remate de Plaza Rural se dieron bajas en prácticamente todas las categorías y el promedio de ventas de 91,7% refleja que muchos vendedores no convalidaron los valores propuestos.

Los terneros promediaron US$ 4,08 por kilo con una baja de 0,7% frente al remate anterior.

El promedio al bulto fue de US$ 889 por cabeza, una baja de 6,5%. Las terneras ajustaron 43 centavos a US$ 3,90 por kilo, 10% menos que el remate anterior.

En el remate Ganadera Hereford de Pantalla Uruguay, por su parte, los terneros promediaron US$ 4,26 por kilo y US$ 840 al bulto, con una suba de 6,2% por kilo, pero una baja de 11% al bulto frente al remate anterior, US$ 90 menos por cabeza.

Las terneras promediaron US$ 3,96 y US$ 780, prácticamente sin cambios en el promedio por kilo, pero con un ajuste a la baja de 6% al bulto.

El mercado espera que la corrección en el precio del gordo sea estacional por la influencia del clima mientras que las señales internacionales de demanda y precios consolidan las previsiones de firmeza.