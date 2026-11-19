Frigorífico Pando amplía la oferta de Carnes Vila con el lanzamiento de Gran Vila , una hamburguesa que marca el ingreso de la marca al segmento de productos preparados. La propuesta busca trasladar su trayectoria en el mercado de cortes premium a una categoría de consumo cotidiano.

El producto se comercializa en presentaciones de 120 gramos , en cajas de cuatro y ocho unidades. Para su elaboración se utiliza carne de los mismos animales destinados a los cortes de Carnes Vila, manteniendo así los criterios de producción de la marca.

“No estamos lanzando solo una hamburguesa, estamos abriendo la marca a nuevos momentos de consumo, sin cambiar nada de lo que hizo a VILA ser lo que es”, señaló Roberto Urgal, director de Frigorífico Pando.

La marca nació en 2010 con una apuesta por la carne premium de exportación. Su producción se basa en razas británicas terminadas a grano durante al menos 120 días, con una dieta de alto contenido energético y animales de hasta 30 meses de edad.

Roberto Urgal, Claudia Pérez y Gabriel Anselmi

Si bien estos atributos permitieron desarrollar su presencia en el mercado europeo, Carnes Vila también apostó desde sus comienzos por la comercialización en Uruguay, con el objetivo de ofrecer una calidad constante durante todo el año.

“Hace más de 15 años que VILA se mantiene a tope en la preferencia de nuestros consumidores porque saben que un corte VILA siempre conserva inalterada su calidad, su sabor y su terneza”, explicó Urgal.

Una hamburguesa con el respaldo de Carnes Vila

La llegada al segmento de hamburguesas responde a la intención de ampliar las ocasiones de consumo y acercar la marca a nuevas preparaciones. Según explicaron desde la empresa, el diferencial de Gran Vila está en utilizar la misma materia prima que caracteriza a sus cortes.

Desde el área de Producto, Claudia Pérez y Gabriel Anselmi destacaron que el desarrollo mantiene la tradición de la marca y los criterios de selección de la carne.

“La diferencia empieza en la materia prima. GRAN VILA está hecha con carne de calidad y con la misma tradición que nos impulsó a producir la mejor carne uruguaya”, indicaron.

El formato de 120 gramos también responde a una decisión de producto. La empresa buscó definir una porción que permitiera ofrecer una experiencia cercana a la hamburguesa casera, con especial atención al sabor y la jugosidad.

Comercialización y expectativas para 2027

Gran Vila comenzó su lanzamiento durante noviembre y avanza en su incorporación a las grandes superficies. Actualmente también está disponible en carnicerías boutique de Montevideo, casas de congelados y PedidosYa Market.

La empresa espera ampliar progresivamente su presencia en los distintos canales de venta. Las principales expectativas comerciales están puestas en 2027, año en el que aspira a alcanzar una participación destacada dentro de la categoría.

“Estamos convencidos que la Nueva Hamburguesa GRAN VILA logrará una participación más que destacada, porque el prestigio de su marca genera en todos los uruguayos una experiencia que permanece en el tiempo”, afirmó Urgal.

Consejos para preparar una buena hamburguesa

La elección de la materia prima es uno de los factores que inciden en el resultado, pero también lo es la preparación. Sebastián Manito, embajador de Carnes Vila desde hace más de un año, comparte algunas recomendaciones para cocinar Gran Vila y aprovechar al máximo su sabor y jugosidad.

Los próximos pasos de Carnes Vila

El lanzamiento también abre la posibilidad de incorporar nuevos productos a la línea. Aunque Gran Vila representa el primer paso de la marca en esta categoría, Frigorífico Pando no descarta desarrollar otras propuestas.

Urgal señaló que existen oportunidades de crecimiento, aunque cualquier incorporación deberá respetar los atributos que identifican a Carnes Vila.

“Cada producto que lleve el nombre VILA va a tener que cumplir la misma promesa: carne de primera, consistente y calidad para todos”, sostuvo.

Roberto Urgal, Claudia Pérez y Gabriel Anselmi

Con Gran Vila, Frigorífico Pando suma una nueva categoría a su negocio y extiende la presencia de Carnes Vila a un producto pensado para ampliar sus ocasiones de consumo.