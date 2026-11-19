La reforma del Código del Proceso Penal (CPP), propuesta por el Poder Ejecutivo, es una de las prioridades que el gobierno se ha trazado a nivel parlamentario para lo que queda del año legislativo. El Frente Amplio ha dicho que aspiraba a que el proyecto, presentado en marzo, llegara a la órbita del plenario del Senado antes del receso que se inicia el 15 de diciembre.

A esos efectos se había creado una subcomisión de la Comisión de Constitución del Senado, integrada por Graciela Bianchi (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Constanza Moreira y Patricia Kramer (Frente Amplio), que nunca llegó a reunirse formalmente por causa del tratamiento de la Rendición de Cuentas y se disolvió en la sesión del 27 de octubre, la última que se reunió.

En ese encuentro Moreira expresó que la voluntad de su partido era “priorizar” la reforma y que, pese a que “seguramente” llevaría más tiempo de lo que queda de 2026, sería para su partido el “tema desde acá a fin de año”, al tiempo que dijo buscar “un consenso lo más amplio posible, que luego pueda ser refrendado en la Cámara de Diputados”. Ese acuerdo entre bancadas aún no se ha logrado, con diferencias sustanciales entre oficialismo y oposición con respecto a algunos puntos del articulado.

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La comisión volvió a sesionar este martes 17 con el objetivo de tratar el proyecto. Sin embargo, al inicio de la sesión, la senadora Bianchi, presidenta de la comisión, reparó en que no se encontraba presente ninguno de los senadores titulares del Frente Amplio.

Primero planteó que hace tres sesiones los legisladores del FA pidieron priorizar el proyecto en la comisión. "Después hubo dos sesiones suspendidas, una por extensión de la sesión del Senado y la sesión pasada por la Asamblea General. Por lo tanto, además de nuestras propias dificultades de trabajo con el código, hemos tenido estas interrupciones por razones ajenas a nuestra voluntad”, planteó Bianchi.

Además reparó en las ausencias en sala de varios legisladores. Por un lado, las de Kramer y Javier García (PN), por encontrarse en la Comisión de Salud Pública (llegaron sobre el final de la sesión) y Daniel Caggiani que “faltó con aviso”. Y por el otro, por la presencia de los suplentes de tres senadores frenteamplistas: Susana Andrade, en sustitución de Nicolás Viera, Aníbal Gloodtdofsky, por Sebastián Sabini, y Silvana Pissano, por Constanza Moreira.

Ante el recuento, Gloodtdofsky consultó a Bianchi:

—No entendí a efectos de qué venía la identificación de los senadores del Frente Amplio presentes en la comisión en este momento.

—¿Qué me preguntó?—, le dijo Bianchi.

—Quería saber por qué razón se hizo esa mención a los senadores del Frente Amplio que están presentes. Me pareció que no terminó la frase, realmente. —volvió a inquirir el legislador del MPP.

—Ya la terminé. —respondió Bianchi, que ante una nueva repregunta del frenteamplista, amplió— Lo único que dije fue que no se lo tomaran a mal –lo hablamos antes–, pero los compañeros senadores del Frente Amplio que están aquí son suplentes. Eso fue lo que dije. Por razones de sentido común –ya que estamos en la Comisión de Constitución y Legislación no voy a recurrir al derecho, porque el derecho es mucho sentido común–, lo hablamos con las compañeras antes: que ellas se sentían en situación compleja porque no se habían reunido antes o no tenían conocimiento de cuál era la posición que iban a mantener.

—Le agradezco mucho la aclaración.

—De nada. Mientras esto sea una democracia, siempre nos vamos a entender.— zanjó Bianchi.

La Comisión de Constitución del Senado, durante la sesión del 17 de noviembre de 2026 Foto: Senado

Tras el señalamiento a la ausencia de Moreira y los otros legisladores titulares frenteamplistas, Ojeda tomó la palabra, para recordar la disolución de la subcomisión y la priorización del Frente Amplio de la reforma del CPP.

“El FA cambió de opinión (sobre la utilidad de la subcomisión) y nos comunicó que este era el único tema que iba a tratar la comisión hasta tanto se resolviera, por la prioridad que tenía. Enfatizó que la prioridad era que de acá saliera una fórmula conjunta acordada por los partidos. El Frente Amplio no iba a votar con su mayoría en el Senado porque no quería correr su suerte en la Cámara de Representantes, sino que prefería que surgiera un acuerdo que ya acordara la votación en la Cámara de Representantes. Lo dijo la señora senadora Constanza Moreira acá la última vez que nos reunimos”, afirmó Ojeda.

“Creo que la salvedad que hace la senadora Bianchi tiene que ver con que, como no está Constanza acá, que fue un poco la que canalizó parte del debate en nombre del FA, no era justo pedirle a quien ni siquiera informalmente tuvo el debate que lo sostenga sin haber sido parte”, añadió el colorado.

Ojeda planteó luego a los legisladores oficialistas que se consultara a su bancada en qué puntos del proyecto, de los más discutidos, están dispuestos a evaluar cambios en pos de ese acuerdo en comisión. En particular, mencionó el rol del juez en el proceso penal, ya que como se plantea el proyecto enviado por el Ejecutivo, es rechazado por la oposición. Al final de la sesión, se acordó que los frenteamplistas consulten también por los artículos sobre prisión preventiva y libertad anticipada.

Bianchi, en nombre del Partido Nacional, acotó sobre el primer punto: “Si no se amplía la facultad de los jueces, no votamos el código. (...) Queremos llegar a un acuerdo, pero no estamos de acuerdo con votar apurados y a tapas cerradas un código del proceso penal que sería muy malo para el país”.

La senadora Pissano, del FA, respondió consultando si había una propuesta concreta de parte de la coalición. “Creo que el FA está esperando la palabra de ustedes”, dijo.

La legisladora nacionalista respondió que ambos, oficialismo y oposición, estaban “esperando mutuamente”, pero como no hubo reuniones previas de la comisión y las conversaciones con Moreira fueron “simplemente conversaciones” sin “canje de documentación”.

Gloodtdofsky fue quien tomó luego la palabra para ratificar la consulta interna a nivel partidario, de cara a próximos encuentros de la comisión. “En definitiva, no quiero ser pesimista, señora presidente —entiendo la urgencia y el escaso tiempo que nos queda— pero todavía nos queda un proceso de carácter interno en el FA que no me permite augurar que podamos votar esto al galope”.

Proyecto sobre el Inisa

Tras los intercambios sobre la reforma al CPP y la determinación de las consultas internas del FA para poder continuar el tratamiento, los legisladores propusieron que, en las sesiones que quedan de cara al receso, que la comisión se disponga a tratar el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes que modifica los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolecencia. De esta forma, el cuerpo pasaría a tratar tanto CPP como ese proyecto, que propone que un joven que ingresa al sistema penal adulto no vuelva al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) a cumplir la pena pendiente, sino que lo haga en establecimientos para adultos.

La iniciativa, planteada por el diputado nacionalista Pablo Abdala, apunta a impedir que personas que cometen nuevos delitos siendo mayores de edad regresen a centros del Inisa para completar medidas socioeducativas pendientes.

“El proyecto de ley que viene aprobado de la Cámara de Representantes creo que tiene cierta urgencia en su tratamiento porque aborda una situación sobre la que Inisa alertó especialmente: la presencia de mayores, sostenida en el tiempo y generalizada, en centros de reeducación de menores, o socioeducativos –porque no son de reclusión–; es un problema sustantivo”, señaló Ojeda.

El colorado propuso que sea el tema a tratar en “esas tres sesiones” restantes en el año, junto al CPP. “Capaz que también intentar aprobar algo antes de fin de año, no por ese proyecto de ley en particular –que lo discutiremos– sino por la temática de fondo”, sostuvo Ojeda.