Un hombre intentó matar a su expareja de 38 años y luego se suicidó este miércoles sobre el mediodía en el barrio Paso de la Arena , en Montevideo. La víctima del intento de femicidio fue trasladada de urgencia a un centro de salud y está fuera de peligro, informaron desde el Ministerio del Interior a El Observador.

Según detalló Subrayado, el agresor tenía colocada una tobillera electrónica desde hacía dos días a raíz de una denuncia por violencia doméstica presentada por la mujer. El hombre se quitó el dispositivo de rastreo , fue hasta la vivienda de su expareja y le disparó.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de camino Luis Eduardo Pérez y Los Camalotes , en jurisdicción de la Seccional 23.ª. El Centro de Comando Unificado (911) recibió llamados que alertaban sobre un hombre herido de arma de fuego y una posible situación de violencia doméstica.

Imputaron por tentativa de femicidio al brasileño que atacó a su expareja en la puerta de una escuela en Artigas

Efectivos del Área de Respuesta Operativa de la Zona Operacional IV concurrieron al lugar, inspeccionaron la vivienda y, al no encontrar ocupantes, extendieron la búsqueda al predio. Allí localizaron a la mujer herida junto a un vehículo .

Una dotación policial la trasladó al Hospital del Cerro, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10). De acuerdo con el parte oficial, los médicos le diagnosticaron lesiones por arma de fuego en el brazo izquierdo, con afectación en el tórax, el cuello y el rostro.

El hallazgo del agresor y la investigación de Fiscalía

Mientras los policías asistían a la víctima, escucharon una detonación en las inmediaciones. Al verificar su procedencia, encontraron al hombre sin signos vitales y con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Junto al cuerpo, los efectivos ubicaron una escopeta y un objeto con apariencia de pistola cuya naturaleza deberá determinarse mediante pericias. Una emergencia médica constató posteriormente el fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía interviniente dispuso la actuación de Policía Científica, la intervención del Departamento de Homicidios, la recepción de declaraciones a testigos y la autopsia del fallecido. En el procedimiento también trabajaron autoridades de las áreas de Violencia Doméstica y Homicidios.

Las cifras de violencia doméstica en Uruguay

El hecho ocurrió un día después de que el Ministerio del Interior presentara un informe sobre violencia doméstica y delitos asociados correspondiente al período entre enero y octubre de 2026.

Según los datos oficiales, en los primeros diez meses del año se registraron 34.737 denuncias en todo el país, lo que equivale a un promedio de 114 presentaciones diarias —aproximadamente una cada 13 minutos— y representa un descenso de 2,4% respecto al mismo lapso de 2025. En ese mismo período se contabilizaron 16 femicidios, uno menos que entre enero y octubre del año pasado.