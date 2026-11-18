“En estos días de noviembre se ha complicado”, reconoció este miércoles el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , al ser consultado sobre la situación de la recolección de la basura en la capital. El jerarca comunal dijo que han tenido en algunos días “más de 40% de ausentismos de una sección” dedicada a la recogida de residuos y que en “la mayoría de los días“ registran “más del 30%”.

“En estos últimos meses nos preocupa porque se solapa con otra medida, como por ejemplo no hacer horas extras. En la medida que tenés mucho ausentismo y tampoco tenés horas extras, eso complica bastante”, explicó el director departamental.

Si uno observa al ranking de contenedores de la Intendencia de Montevideo , que rastrea y muestra el nivel de acumulación de los circuitos de recolección, puede ver varios puntos de Montevideo con grupos de contenedores que no se vacían hace seis días o más.

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Este sistema, de actualización continua, monitorea los 117 circuitos de recogida, que cuentan en promedio con 100 contenedores cada uno. Según expresa la Intendencia en su sitio web, cada circuito es atendido “según la frecuencia planificada o, en casos de operación fuera de régimen, según el ranking de acumulación de días sin recolección".

La Intendencia define la variable “acumulación” como “la cantidad de días que transcurren desde el último levante de una posición hasta la fecha del reporte“. Esta variable, indica la comuna, “permite evaluar el estado del sistema y determinar los niveles de criticidad”.

Como se puede observar en la siguiente imagen, la Intendencia identifica con un punto de color negro aquellos contenedores cuyo último levante fue hace 6 días o más y con un punto rojo los que tuvieron recolección hace cinco días. A su vez, identifica con color naranja los contenedores vaciados hace cuatro días, con amarillo los que tuvieron recolección hace tres y con verde, los contenedores que fueron evacuados dentro de los últimos dos días.

Mapa de contenedores en Montevideo, donde se identifican por color según su nivel de acumulación, medido en la cantidad de días sin recolección reportada. Los puntos negros son los contenedores que no se vacían hace seis días o más. Foto: Intendencia de Montevideo

Al observar el mapa, se puede identificar una mayor concentración de contenedores con mayor índice de acumulación (con puntos negros) en Punta Gorda y Carrasco —principalmente en la zona de la rambla República de México y alrededores de avenida Bolivia y avenida Almirante Harwood—, de la Curva de Maroñas —por la zona lindera a av. 8 de Octubre y Gerónimo Piccioli—, Villa Española —cerca de José Serrato y Larrañaga—, Manga —cerca de av. de las Instrucciones y camino Carlos López—, Casavalle —centrado en los alrededores de av. Gral. San Martín y Capitán Tula— y La Teja —sobre todo en la zona comprendida entre av. Luis Batlle Berres y Timote—, entre otras zonas.

A su vez, se registra un mayor nivel de acumulación en contenedores en las zonas este, norte, noreste y noroeste de la ciudad, como se puede ver en el mapa. La zona sur y centro, mayoritariamente cubierta de puntos verdes, corresponde a su vez con las zonas de mayor densidad de población, lo que puede explicar mayores índices de recolección y también, mayor incidencia de desbordes en contenedores de esas zonas.

Al observar la acumulación promedio, también registrada por la Intendencia, se puede ver que a la fecha está en 3,58 días en la totalidad de contenedores de la ciudad, siendo el punto más alto de la última semana el pasado 16, con 4,08.

Registro del promedio de acumulación (en verde) en contenedores en Montevideo, desde el 12/11 hasta el 18/11/2026. Crédito: Intendencia de Montevideo

La situación de la acumulación de basura ha despertado críticas desde la oposición. El senador Martín Lema expresó que “Montevideo está desbordado de basura por la mala gestión de la IM”.

“Ayer, de 10.279 contenedores, planificaron levantar apenas 4.487. ¡Menos de la mitad! ¿Y cuántos levantaron realmente? Solo 2.533. Apenas el 24,6% del total. Ante la falta de respuestas y el abandono, seguiremos realizando propuestas y exigiendo resultados”, expresó este miércoles.