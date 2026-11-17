La selección uruguaya de Diego Forlán se enfrenta este martes contra su similar de República Dominicana desde la hora 20.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. La celeste no juega como local desde que el 4 de setiembre de 2025 venciera 3-0 a Perú en el Centenario por Eliminatorias.