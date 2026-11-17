La selección uruguaya de Diego Forlán se enfrenta este martes contra su similar de República Dominicana desde la hora 20.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. La celeste no juega como local desde que el 4 de setiembre de 2025 venciera 3-0 a Perú en el Centenario por Eliminatorias.
Uruguay vs República Dominicana EN VIVO: la selección vuelve a jugar de local y Diego Forlán sigue su banco de pruebas
Uruguay y República Dominicana se enfrentan en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, en un partido que marca el reencuentro entre los jugadores, que ahora dirige Diego Forlán, y el público uruguayo