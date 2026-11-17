El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para ampliar el Fondo de Garantía de Créditos Laborales del Banco de Previsión Social (BPS), con el fin de cubrir a los trabajadores que sigan en actividad o sean despedidos tras el concurso de su empresa. La iniciativa fija un tope de 30.000 Unidades Indexadas ($ 201.000) y responde a un planteo histórico del movimiento sindical.

Hasta ahora, el fondo creado en 2018 por la Ley N.º 19.690 amparaba únicamente las deudas generadas antes de la declaración del concurso. El texto impulsado por los ministerios de Trabajo y de Economía extiende la protección a los créditos posconcursales —remuneraciones, licencias, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido y multa legal— por un monto equivalente al despido al momento del concurso.

Para acceder al cobro, los haberes deberán estar reconocidos por el síndico y la Justicia tendrá que haber decretado la liquidación de la compañía. La ley no será retroactiva: regirá solo para concursos declarados tras su entrada en vigencia y excluye a quienes ya cuenten con cobertura de otros fondos especiales.

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Antes de concretarse el anuncio en la tarde de este martes, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó en su cuenta de X que el Poder Ejecutivo había convocado al secretariado de la central sindical para abordar el tema.

En su mensaje, el dirigente recordó que el reclamo para que los operarios no queden excluidos cuando una empresa entra en concurso ya había sido avalado en distintas oportunidades por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Además, expresó su "sana expectativa" de que el gobierno resolviera a favor de los trabajadores que, además de perder su empleo, "ni siquiera pueden acceder a su correspondiente indemnización por despido".

En este momento estoy informando al secretariado del @PITCNT1 que el Poder Ejecutivo nos convocó a conversar hoy a la tarde sobre el Fondo de insolvencia patronal (Fondo que resultado del planteo y la lucha del movimiento obrero).

Es público y notorio que el movimiento sindical… — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) November 17, 2026

Tras conocerse el texto del proyecto, el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Carlos Clavijo, celebró la iniciativa como "un avance tremendo en derechos" y adelantó que se votará en el Parlamento en los próximos días.

Según explicó, el vacío legal anterior generaba una situación "ilógica" en la que muchos empleados debían renunciar al declararse el concurso para poder cobrar sus créditos, terminando por cerrar su propia fuente laboral.