PIT-CNT cuestionó decreto sobre servicios mínimos en el Puerto por "excesivo" y Alejandro Sánchez pidió que "prime la racionalidad" en el conflicto

Luego de que el Poder Ejecutivo resolvió por decreto el mantenimiento de servicios mínimos para el desarrollo de las actividades portuarias en la Terminal Cuenca del Plata, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT consideró "excesivo" el alcance de esa decisión ya que evaluó que las tareas que deben realizar "se acercan a una situación de normalidad en el trabajo".

En el marco del conflicto que el sindicato portuario (Supra) mantiene, la central sindical expresó su "solidaridad con los trabajadores, en su brega por arribar a un convenio colectivo que regule los derechos de los trabajadores en la Terminal Cuenca del Plata".

Por otra parte, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez defendió el decreto del gobierno y pidió que "prime la racionalidad" en el conflicto y "se llegue a un acuerdo" entre las partes.

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Por otra parte afirmó que el Puerto "no está parado" ya que la terminal sigue operando.

El PIT-CNT exhortó a la empresa a realizar "todos los esfuerzos durante la próxima semana (en la cual la organización sindical no tiene medidas de acción directa definidas) para encontrar soluciones de fondo que permitan arribar a un convenio colectivo acordado entre las partes involucradas en la negociación".

El comunicado mencionó que la empresa y la representación de los trabajadores vienen negociando desde hace seis meses aproximaidamente, que el Ministerio de Trabajo "ha convocado a ambas partes a los efectos de que, en un plazo de 72 horas, acuerden los servicios mínimos que deben desarrollarse ante eventuales medidas de acción de huelga, ámbito en el cual no se ha producido un acuerdo entre las partes".

Agregó que frente a conflictos en actividades que pueden afectar la vida, la salud o la seguridad de los compatriotas, los criterios de servicios mínimos se fijan de común acuerdo entre las partes de la relación laboral.

Además señaló que "ninguna normativa puede inhibir el derecho de huelga como derecho humano fundamental, debidamente consagrado en la Constitución de la República".

Ministra de Transporte: "Disminuir rápidamente los niveles de conflictividad"

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que se tomaron las medidas que el gobierno entendía que “correspondían para poder disminuir rápidamente los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdos”.

Durante el evento “Competitividad para crecer”, organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado 2026, Etcheverry resaltó que las partes se mantengan en la mesa de negociación, más allá de que “no han llegado al 100% de los acuerdos”.

Agregó que las medidas de esencialidad no corresponden para este caso en que no está en juego ni la salud, ni la vida, ni la seguridad. “Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y exigir a ambas partes –porque el conflicto es del sindicato, pero también de la empresa– que tienen que acordar sobre la base de esta garantía de menor afectación de los servicios”, dijo.

“Estamos convencidos de que es la forma en que vamos a lograr que esto perdure en el tiempo: no es por la imposición o por la fuerza, es estrictamente por la construcción de acuerdos, que tiene límites, que tiene método y que lo fijamos ya el lunes. [...] Y hoy estamos haciendo la comunicación, habiendo transitado todo el camino que corresponde”, agregó.