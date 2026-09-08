Conflicto en el puerto: sindicato de TCP y empresa Katoen Natie mantendrán reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie mantendrán este martes una reunión tripartita en conjunto con el Ministerio de Trabajo , en el marco del conflicto sindical que se vive en el puerto de Montevideo .

Desde la mañana del lunes , los trabajadores se encuentran en un nuevo paro por tiempo indeterminado en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo. En ese sentido, la empresa –quien opera principalmente esta terminal– informó que la propuesta que presentaron sería la definitiva y no tendría modificaciones .

Sindicato, empresa y ministerio se reunirán este martes a las 13:30 . Los trabajadores buscan tener un convenio con algunos cambios : algunas de las mejoras presentadas por TCP fueron el pago de una partida extraordinaria de $ 27.500 en el mes de la firma del acuerdo y un complemento del salario vacacional de $ 20.000 .

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El presidente del sindicato Álvaro Reinaldo había afirmado que había habido avances dentro de lo que solicitaban. El sindicato había exigido el pago asegurado de 25 jornales mensuales de la plantilla actual o, en su defecto, abonar dos partidas económicas de $ 50 mil "por cada mes de negociación". El último convenio colectivo fijó en 13 los jornales mínimos asegurables por mes. La empresa, según señaló, se niega a asegurar 25 jornales para todo el personal "exista o no trabajo".

Tras el anuncio del paro del lunes, Katoen Natie cuestionó el funcionamiento de la denominada "guardia gremial", que considera insuficiente para garantizar la continuidad de las operaciones en el puerto.

La empresa también sostuvo que esta operativa limitada continúa generando "importantes daños y perjuicios" para la propia terminal, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística

Frente a esta situación, la empresa resolvió no presentar "por el momento" una solicitud de declaración de esencialidad ante las autoridades competentes. De todos modos, TCP advirtió que podría recurrir a esa vía: "Si las circunstancias lo requieren, adoptará por vía administrativa las medidas necesarias para proteger la correcta prestación de los servicios portuarios en la terminal especializada de contenedores", señaló.

En paralelo, la empresa anunció que estudiará la posibilidad de iniciar acciones legales para determinar responsabilidades por las pérdidas generadas durante el conflicto.