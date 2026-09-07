"Hay que tomar con naturalidad esto de la perturbación que genera la huelga", dijo el subsecretario de Trabajo sobre el conflicto en el puerto de Montevideo

El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto , hizo una defensa del derecho a huelga y consideró que "hay que tomar con naturalidad" la "perturbación" que genera una medida de este tipo , en el marco del conflicto que se lleva adelante en el puerto de Montevideo entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores .

" La huelga más efectiva, nos guste o no nos guste, es aquella que causa mayor grado de perturbación . Y uso el término «perturbación» porque es el que emplea el Comité de Libertad Sindical cuando refiere a la huelga; dice que las huelgas causan perturbaciones", argumentó Barreto.

" Si no causa perturbación es una simple pérdida de tiempo y de salario . Genera sí un costo, genera un costo para las empresas y genera un costo también para los trabajadores y las trabajadoras, que son los que renuncian a su salario en regímenes como el nuestro. Por lo tanto, hay que tomar con naturalidad esto de la perturbación que genera la huelga ", indicó y advirtió que esto no era una postura "ideológica" sino basada en una "concepción constitucional".

TCP asegura que guardia gremial es "insuficiente" para la operativa y que tomará las "acciones legales" que correspondan por perjuicios

Y explicó por qué, hasta ahora, el ministerio no ha declarado la esencialidad. Primero resaltó que la empresa no la ha pedido y, segundo, dijo que hay ciertos parámetros técnicos que se deben respetar a la hora de tomar una decisión de ese tipo . "Los servicios esenciales deben ser declarados en caso de que se afecte la vida, la salud y la seguridad de toda o parte de la población", alegó.

Tensa sesión en la comisión del Senado

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezadas por el titular de la cartera, Juan Castillo, concurrieron este lunes a la comisión del Senado que estudia la Rendición de Cuentas.

Y aunque no estaba en agenda, el senador blanco Javier García introdujo durante la sesión su preocupación por la situación que atraviesa el puerto de Montevideo y reclamó al gobierno que decrete la esencialidad dadas las pérdidas millonarias que la paralización ha provocado, luego de "35 días de paro en el puerto", según consta en la versión taquigráfica.

Según los cálculos de García, si se tiene en cuenta que el servicio logístico por cada contenedor se cobra US$ 1.360, entonces hay US$ 587.000 "por día que no se facturaron", lo cual sumaría en 35 días de paro US$ 20.500.000 "no facturados por servicios logísticos".

El dirigente nacionalista le preguntó directamente a Castillo qué esperaba para declarar la esencialidad y le adelantó que no le serviría el argumento que ha esgrimido el gobierno de Yamandú Orsi respecto a que la empresa Katoen Natie —accionista mayoritaria de TCP— no lo ha pedido.

"No me sirve el argumento que se esgrime que la empresa no lo pide; la empresa, que haga lo que quiera, yo lo miro desde el punto de vista del daño que se le está provocando a Uruguay", dijo.

Castillo respondió —tal como hizo luego en rueda de prensa y como antes había hecho el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez— que "el puerto no está en conflicto ni lo ha estado en todo este año". "No hay conflicto en el puerto".

El ministro argumentó que el puerto estuvo "funcionando normalmente durante todo el año" y que lo que hay es "una empresa que ha estado en conflicto" en este período.

"La primera aclaración que quiero hacer sobre este tema es que no hay conflicto en el puerto, sino una negociación colectiva entre la empresa y su gremio", dijo entonces. Luego refutó las cifras de García y acotó que no hubo "35 días de paro de la actividad portuaria", sino 35 días en los que "hubo diversas medidas" gremiales.

Alejandro Sánchez y Juan Castillo Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Sostuvo que, en todo caso, en estos meses de conflicto se llevan "175 o 178 horas de paralización de actividades". Y puso como ejemplo una situación ocurrida la semana pasada, cuando se "paralizó la actividad". "Quien lo hizo fue la empresa, que salió con un megáfono a informar sector por sector sobre la propuesta que había presentado en el ámbito colectivo", apuntó el jerarca.

E insistió en que "hasta ahora la empresa (por Katoen Natie) no ha planteado la declaración de servicios esenciales".

García dijo que discrepaba con la visión de Castillo, dado que TCP "maneja el 75% de la carga" que pasa por el puerto de Montevideo. "No es un problema de una empresa —ahí tenemos una diferencia de visión—, sino que es un problema del país".

A Barreto, en tanto, le dijo que había sido una "gran imprudencia" su intervención (en relación a la perturbación que generan las huelgas). "Han transformado el día de hoy, con la comparecencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, en un día sin retorno".

El legislador blanco dijo que "seguramente" el gobierno tendrá que decretar la esencialidad y entonces las autoridades tendrán que "renunciar" o "borrar la versión taquigráfica".

Así, pese a que las autoridades estaban convocadas por la Rendición de Cuentas, la discusión se centró en el conflicto en el puerto y la respuesta que ha dado el gobierno ante este tema.

"No podemos permitir que unos sindicalistas —no son todos los trabajadores sino creo que 20 o 30 sindicalistas— le midan la temperatura al gobierno hace un año y medio; ¡33 días van de paro sorpresivo!", exclamó, por ejemplo, el senador blanco Sebastián Da Silva. Dijo que hay camioneros que han estado "4 días" clavados en el puerto. "No puede ser que el Uruguay entero esté poniendo los ojos en el ministro Juan Castillo para ver cuándo va a salir de ser el exsecretario general del Partido Comunista, expresidente del PIT-CNT, para ser ministro de Estado".

El senador socialista Gustavo González, en tanto, pidió "pensar en los trabajadores que están de paro" y en sus familias. "Me preocupa mucho más la vida de los trabajadores que las navieras", afirmó.