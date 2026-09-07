Condenaron a 30 años de cárcel a "El Pelón", que asesinó a una enfermera en Playa Verde: fiscal dijo que delincuente tiene "desprecio" por la vida humana

El delincuente conocido como " El Pelón " fue condenado a 30 años de cárcel por cuatro asesinatos cometidos entre 2021 y 2025 , entre ellos el de una enfermera de 26 años a la que mató de un disparo en Playa Verde para robarle su celular .

Se trata de la pena máxima que existe en el código uruguayo, indicó el fiscal de Toledo Luis Álvez. La condena se concretó luego de un acuerdo abreviado en el que el delincuente reconoció la autoría de los hechos .

Además de los cuatro homicidios, fue condenado por dos delitos de rapiña y también por porte de arma de fuego .

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Álvez expresó en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4 que "El Pelón" era un " caso de claro desprecio por la vida humana ", tanto por la cantidad de homicidios que había cometido en un corto tiempo como por el perfil de ellos.

"Si bien los primeros tres homicidios tenían vinculación con personas que él conocía y con los cuales tenía alguna disputa previa, no así en el caso de Maldonado, en el caso de Playa Verde, donde por quitarle el celular a una joven da un disparo de arma de fuego. Por todo eso sumado en su conjunto mencionamos que claramente estábamos ante un caso de claro desprecio por la vida humana", indicó.

Agregó que el perfil de este hombre era "bastante complejo" y que los tres primeros asesinatos los cometió entre "personas de su entorno" con las que "había tenido problemas".

Para el abogado de la última víctima, la enfermera de 26 años, "El Pelón" puede ser considerado el "asesino serial más prolífero de la historia del país" dado su prontuario, según recogió Subrayado.

En setiembre de 2025, cuando fue detenido luego de varios días de intensa búsqueda, "El Pelón" iba en una moto junto a otra persona y comenzó a hacer "maniobras evasivas" para eludir un control policial que estaba próximo.

Luego de una persecución por unos 3 kilómetros, ambos fueron detenidos. Se habían desprendido de una mochila y un arma antes de ser capturados.

En ese momento era buscado por la muerte de la enfermera Taliha Tuvy en la madrugada del 5 de setiembre, mientras estaba en un auto junto a su pareja. Dos personas —"El Pelón" y su tío— se acercaron al vehículo para rapiñar a la pareja. La joven recibió dos disparos y murió, mientras que su pareja resultó ileso.