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Justicia decretó el concurso del fondo ganadero Silveira y otras sociedades vinculadas

A pedido de un grupo de inversores tras meses de incumplimientos en el pago de capital e intereses, la Justicia declaró el concurso necesario de las empresas vinculadas a uno de los últimos fondos ganaderos en pie

7 de septiembre de 2026 18:24 hs
Rodrigo Silveira, director de Silveira Negocios Rurales.
Rodrigo Silveira, director de Silveira Negocios Rurales.

Este lunes la Justicia decretó el concurso necesario de Rodrigo Silveira, Silveira Haciendas SRL, Silveira Administraciones SAS, InverAgro SAS y Oscar Daniel Silveira Celhay, luego de que un grupo de acreedores solicitara el concurso de las empresas vinculadas al denominado fondo ganadero Silveira el mes pasado.

La resolución llega después de que varios inversores presentaran en agosto una solicitud de concurso necesario contra las sociedades InverAgro SAS, Silveira Administraciones SAS y Silveira Haciendas SRL, además de Rodrigo Silveira. Los acreedores sostenían que las empresas funcionaban como un conjunto económico y denunciaban incumplimientos en el pago de capital e intereses derivados de contratos de inversión ganadera.

Según el escrito de los acreedores, al que había accedido El Observador, la situación financiera del grupo era crítica y existían, entre otros elementos, cuentas bancarias clausuradas y cheques devueltos por falta de fondos. Los inversores también habían solicitado un embargo genérico por US$ 1,5 millones como medida para proteger sus derechos.

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Los demandantes también afirmaban que los incumplimientos se habían extendido durante más de tres meses y que existían inversores que no habían recibido los pagos correspondientes. También cuestionaban la falta de información sobre el ganado que supuestamente respaldaba las inversiones, incluyendo datos sobre su estado sanitario, pesaje y ubicación.

En el decreto del lunes, la Justicia estableció, además, las fechas para las juntas de acreedores de cada uno de los concursos. Para Rodrigo Silveira Navarrete quedó fijada para el 9 de marzo de 2027 a las 14:00, mientras que la de Oscar Daniel Silveira Celhay será ese mismo día a las 15:00. Para Silveira Haciendas SRL, la junta fue fijada para el 10 de marzo de 2027 a las 14:00; para Silveira Administraciones SAS, a las 15:00 de ese día; y para InverAgro SAS, a las 16:00.

La decisión fue adoptada por el juez letrado Leonardo Méndez Martínez, del Juzgado Letrado de Concursos de 1° Turno, quien también designó como síndico de los cinco concursos al abogado Rodrigo Vieira.

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