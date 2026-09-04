Gobierno y la acconista mayoritaria de Montecon oficializaron cese de demanda arbitral contra el Estado Uruguayo: Díaz lo calificó como un "triunfo"

aEl Poder Ejecutivo —en representación del Estado uruguayo— firmó con la accionista mayoritaria de Montecon el cese del arbitraje iniciado contra Uruguay en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Este viernes, entonces, se oficializó esa firma del acuerdo entre Neltume y el Estado uruguayo , en el que los accionistas " desisten del arbitraje que estaban llevando adelante en el Ciadi contra Uruguay ", explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en rueda de prensa consignada por Subrayado.

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Accionistas de Montecon retiraron de manera irrevocable el arbitraje iniciado contra Uruguay en el Ciadi

Díaz dijo que la situación era "mejor" y el acuerdo "mucho más amplio" a la eventualidad de que Uruguay hubiera conseguido un "laudo arbitral favorable" al final del proceso.

De todas formas, hay otro accionista de Montecon —Atco— que todavía no ha desistido en su reclamo y con el cual el gobierno sigue negociando.

En el caso de Neltume —explicó Díaz— desiste del arbitraje pero también se compromete a que "ninguna de sus empresas vinculadas iniciará en el futuro ningún juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje en ninguna jurisdicción".

"Es mucho más amplio aún que si hubiéramos continuado con el arbitraje y hubiéramos terminado con un laudo totalmente favorable para Uruguay", insistió el prosecretario.

Díaz dijo que este acuerdo con Neltume no implica ninguna condición para Uruguay.

"Sin condiciones (...) Uruguay no asume ninguna responsabilidad, de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume, y no asumió (el país) ninguna obligación, ninguna condición", argumentó.

Díaz celebró este "arbitraje menos" que consigue el país y catalogó lo sucedido como un "triunfo de la República Oriental del Uruguay a nivel internacional".

La decisión de retirar la demanda fue una "iniciativa" de las empresas, dijo Díaz y agregó que el gobierno se había negado a otorgar más prórrogas ante el inicio de la demanda.

El origen de la demanda

La demanda tuvo origen en la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo hasta 2081. El contrato fue firmado entre el gobierno y Katoen Natie en 2021 y a partir de ese momento se convirtió en blanco de las críticas de Montecon, el principal competidor de TCP.

El fundamento de Neltume Ports fue que la extensión violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile. El caso llegó al Ciadi en mayo de 2024, pero a partir de ese momento Neltume Ports pidió una serie de prórrogas con la intención de dilatar el comienzo de la demanda.

En paralelo, en agosto del año pasado, los accionistas de Montecon presentaron al Poder Ejecutivo un proyecto para desarrollar una terminal multipropósito en el puerto de Montevideo. La iniciativa fue presentada por la empresa Inversiones Portuarias Uruguayas ante Presidencia y también en la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Inversiones Portuarias Uruguayas es una sociedad anónima controlada por Neltume Ports, consorcio conformado por la chilena Ultramar con el 60% y la canadiense ATCO con el 40% restante. A su vez, ATCO es el otro grupo propietario de Montecon.