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Maximiliano Gómez mostró cómo viene recuperándose de su esguince de rodilla para volver en Nacional; mirá el video

El goleador tricolor de la Liga AUF Uruguaya realiza trabajos especiales en su casa para retornar cuanto antes tras su lesión

4 de septiembre de 2026 17:43 hs

Maximiliano Gómez, el goleador de Nacional en la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos, continúa su recuperación del esguince grado 1 de rodilla que sufrió el pasado domingo en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura que lo obligó a dejar la cancha a los 10 minutos.

El proceso de recuperación de Maximiliano Gómez

Nacional afronta este domingo su primer partido sin Maximiliano Gómez cuando reciba a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central.

En realidad, el clásico prácticamente ya lo jugó sin su goleador, que solo pudo mantenerse en pie durante los primeros 10 minutos.

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Este viernes por la tarde, el delantero tricolor mostró algunas fotos y un video de las diferentes elementos que utiliza para volver cuanto antes a las canchas.

Uno de ellos son unas botas especiales que le envuelven ambas piernas para reactivar.

A su vez, también utilizó electrodos en su cuádriceps izquierdo, para no perder musculatura.

Maximiliano Gómez cuenta los días para volver a jugar con Nacional. La recuperación hasta ahora, viene muy bien.

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Maximiliano Gómez Nacional Liga AUF Uruguaya Peñarol clásico Torneo Clausura Esguince de rodilla

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